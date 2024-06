Anche le imprese agricole e di trasformazione aperte al credito di imposta per la “Zes Unica”

Anche le imprese agricole che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli potranno beneficiare delle agevolazioni sul credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantati nelle Regioni della cosidetta “Zes Unica” (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Una novità importante, sottolinea la Coldiretti, che arriva con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, “dopo le diverse interlocuzioni avute con la Coldiretti”. Una novità importante, su una misura che per l’anno 2024 prevede una dotazione complessiva di ben 1,8 miliardi di euro, come previsto dal decreto-legge 124 del 19 settembre 2023.

