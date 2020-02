Ancora insieme, ancora in testa al calendario: Vinexpo Paris - Wine Paris guardano al 2021

Mentre c’è chi fa i conti con la contingenza del presente, c’è chi si può permettere il lusso di pianificare il futuro. E così Vinexpo Paris - Wine Paris, evento congiunto che ha segnato il debutto per la fiera di Bordeaux nella capitale di Francia, già pensa al 2021 dopo un’edizione di lancio che, evidentemente, ha soddisfatto gli organizzatori. “Il 2021 è già dietro l’angolo! Wine Paris e Vinexpo, soddisfatti dell’esperienza appena conclusa, si preparano ad affrontare la prossima edizione con l’obiettivo comune di arricchire ulteriormente l’esperienza globale di espositori e visitatori e dare al Salone una risonanza internazionale ancora maggiore diversificando i mercati rappresentati, sia quello nazionale che quello internazionale. L’appuntamento è fissato a febbraio 2021, dal 15 al 17, a Parigi - Porte de Versailles”, annunciano i due enti organizzatori. E così, Wine Paris - Vinexpo Parisi si conferma, per ora, in testa al calendario delle fiere internazionali del settore, dopo una edizione di lancio che ha visto la presenza di 2.800 espositori e 29.280 visitatori professionali, di cui 1 su 3 internazionali (da 126 Paesi, Uk, Belgio e Usa su tutti), candidando Parigi a nuovo hub europeo delle fiere del vio e degli spirits.

“Il successo della fiera ha confermato la rilevanza della decisione di unire le due organizzazioni. Didier Guillaume, Ministro francese dell’Agricoltura, ha aperto ufficialmente la manifestazione approvando l’iniziativa inclusiva che contribuisce a segnare l’influenza francese sui mercati internazionali”, comunicano ancora le due fiere, già al lavoro per arricchire e consolidare l’evento in vista dell’edizione 2021.

