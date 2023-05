Anni Ottanta e quella cucina rimasta nel cuore agli italiani: da penne alla vodka all’insalata russa

Le nuove generazioni nemmeno riusciranno ad immaginarlo. Chi ha qualche anno in più, ma poi nemmeno così tanti, sì. Erano gli Anni Ottanta del Novecento, e se vogliamo anche nel decennio successivo funzionava così. Il ritrovo era in piazza senza appuntamento, gli smartphone erano fantascienza, e poi nel weekend la tappa fissa era al ristorante, spesso quelli da cerimonia (oggi sostituiti dai più eleganti e “flessibili” agriturismi), con tanti di quei posti in sala, circondati da pareti minimal, che la prenotazione nemmeno serviva. Scarpe di tela, jeans a vita alta, colori sgargianti, un look guarda caso tornato di moda, musica dance in testa e in auto con le musicassette: il popolo degli Anni Ottanta si sedeva a tavola così prima di continuare la serata in discoteca o nel cinema dentro la città. La pizza è rimasta un grande classico, ma nella cucina di quegli anni a vincere era una esplosione di sapori, di abbinamenti particolari e creativi che non guardavano tanto agli effetti sul peso forma ed a cosa dicevano i talent o gli influencer ... Chi si ricorda, infatti, di quegli interminabili piatti di tortellini panna e prosciutto, del filetto al pepe verde, o di una coloratissima insalata russa? E per dolce, cari millennials, il cheesecake non c’era ma piuttosto i padroni del fine pasto erano il creme caramel oppure il gelato con le famose palline a riempire la coppa di vetro. Un decennio che, nonostante tutto, è rimasto nel cuore di molti e non solo per il cibo. Basti pensare alle famose serie tv o ad i cartoni animati di cui in tantissimi hanno nostalgia e rimangono cliccatissimi sul web.

Ed allora, per l’anniversario del lancio di “Pac Man” (22 maggio del 1980), il videogioco icona dell’epoca, Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, ha realizzato, in collaborazione con Swg, un sondaggio che ha indagato sui ricordi, le memorie e le nostalgie più ricorrenti degli anni ‘80. Un periodo così capace di ispirare a far parlare ancora di sé, tanto che, secondo la ricerca, oltre un italiano su quattro dichiara che avrebbe voluto essere adolescente proprio in quegli anni passati alla storia per la dinamicità, l’ottimismo, la fiducia nel futuro, ma anche per le tendenze musicali e le innovazioni. Senza dimenticare la cucina.

Secondo gli italiani, un menù perfetto per celebrare gli Anni Ottanta sarebbe a base di tortellini panna e prosciutto (25%), cocktail di gamberi (16%) e banana split (15%). Chiudono la classifica, le penne panna e salmone, quelle alla vodka e l’insalata russa. E per rendere omaggio, anche a tavola, ad un decennio così amato, Deliveroo ha realizzato, in collaborazione con la pizzeria Assaje, una pizza dedicata al videogioco, con una fetta in meno e con un supplì in più nella parte dei famosissimi fantasmini, pronti ad essere divorati da uno speciale pizza ispirata a Pac Man al gusto diavola, pomodoro, mozzarella e salame.

