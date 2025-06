Ex ceo Expedia Kern acquista nuova tenuta Montalcino, Lo Scalone … Solo pochi giorni fa ha rilevato marchio lingerie lusso La Perla …Nuova acquisizione a Montalcino (Siena) per Peter Kern, ex vicepresidente e ceo di Expedia Group, che pochi giorni fa è salito alla ribalta per aver acquisito, e di fatto “salvato”, il marchio di lingerie di lusso “La Perla”. Il miliardario americano, con la moglie Kirsten (che guida direttamente le tenute ilcinesi), nel 2023, aveva già investito a Montalcino acquisendo, a distanza di pochi mesi, prima Il Palazzone, tenuta gioiello con 7 ettari vitati, e poi i vigneti ed il podere della confinante Albatreti (azienda con 5 ettari di vigna, di cui 1,7 a Brunello di Montalcino, 1 a Rosso ed il resto a Sant’Antimo). Ora, come riporta il sito WineNews.it, un altro investimento, nella confinante, ancora una volta, Lo Scalone: azienda con 8,5 ettari di terreno complessivi, di cui circa mezzo ettaro vitato a Brunello e 1,5 a Rosso di Montalcino. A curare l’affare, si spiega, lo Studio Linguanti dell’avvocato Giulio Linguanti, specializzato in diritto commerciale internazionale ed in “mergers & acquisitions”.

