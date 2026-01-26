Brunello Montalcino, famiglia di origine coreana compra tenuta Cerbaia … A comprarla i Lee, ad Agostino Lippi affidata la gestione … La famiglia Lee, con base a Londra, di origine coreana e con altre attività nel mondo, ma appassionata di vino e con un legame di lunga durata con la Toscana, ha comprato Tenuta Cerbaia, una piccola ma storica cantina del Brunello di Montalcino, che comprende 12 ettari in totale di cui 5 a vigneto che raggiungono un’altitudine di 350-400 metri sul livello del mare. È quanto scrive il sito WineNews Per la nuova fase della storia dell’azienda, la famiglia Lee ha scelto di affidare ad Agostino Lippi la responsabilità della gestione e dello sviluppo futuro della tenuta. “Il progetto di Cerbaia si svilupperà secondo un approccio graduale e discreto, in continuità con la storia di Montalcino”, spiega a WineNews Lippi. “L’obiettivo - aggiunge - è favorire l’emergere di un’espressione unica del terroir, mantenendo un alto livello di controllo qualitativo senza forzature”. L’azienda agricola Cerbaia è stata creata a Montalcino nel 1978 dalla passione per la viticoltura di Fabio Pellegrini da terreni di proprietà della famiglia. La filosofia produttiva di Cerbaia è stata orientata, in questi anni, verso un prodotto tipico e tradizionale, nel quale il consumatore possa riconoscere in modo distinto il territorio e lo stile di questo eccezionale vino. I vigneti, circondati dalla macchia mediterranea, sono coltivati sui rari terreni poveri del Miocene, galestrosi, composti da argilla scistosa, ad un'altitudine di 350/400 metri sopra il livello del mare. L’olografia e l’esposizione a Nord con microclima caldo-arido, le cure agronomiche scrupolose, la bassa produzione di uva per ogni ceppo coltivato ed una maturazione adeguata danno come risultato un Brunello di alta qualità per finezza, armonia e profumo. La produzione di Cerbaia è di 18.000 bottiglie all’anno. (ANSA).

