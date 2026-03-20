Morto l’enologo francese di fama internazionale Michel Rolland … A 78 anni per una crisi cardiaca, aveva inventato il “mestiere di fare grandi vini” … Una crisi cardiaca ha portato via, nella notte a Bordeaux, Michel Rolland (78 anni), enologo di fama globale che, secondo la stampa francese, “aveva inventato il mestiere del fare grandi vini”. Nato a Libourne, Rolland è un professionista che ha sempre lavorato nel mondo del vino. Diplomato all’istituto di Enologia, da giovanissimo ha aperto con la moglie Dany un laboratorio di analisi pur continuando ad essere un produttore di vino. Lascia due figlie. Per la testata di Montalcino Winenews è “un campione assoluto” che, in 60 anni di una carriera prestigiosissima vissuta da protagonista, ha nobilitato il ruolo stesso dell'enologo, contribuendo a rendere il nettare di Bacco desiderio e simbolo delle élites del mondo. Alle consulenze in oltre 150 tenute in 14 Paesi, si aggiungono oltre 400 aziende vitivinicole che si avvalgono del laboratorio “Rolland & Associés” di Pomerol. In Italia ha avuto lunghe collaborazioni con Lodovico Antinori e la Arnaldo Caprai nel territorio del Sagrantino di Montefalco. E il produttore umbro Marco Caprai lo ricorda come “colui che ha creato il vino moderno”.

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