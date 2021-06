Antonio Auricchio (Consorzio Gorgonzola) è il nuovo presidente Afidop

Stare al passo coi tempi e reagire al contraccolpo della pandemia per mantenere l’Italia leader a livello mondiale del settore dei formaggi, che come tutti i settori ha subito l'impatto della pandemia, ma che, grazie alle sue Dop e Igp, vive da protagonista i cambiamenti che stanno attraversando non solo il comparto, ma tutto quello che ruota intorno all’alimentazione: è il compito affidato al nuovo presidente dell’Associazione Formaggi Italiani Dop e Igp (Afidop) Antonio Auricchio, alla guida del Consorzio di tutela del Gorgonzola. Auricchio, che sarà affiancato nel triennio 2021-2023 dal vicepresidente Gianni Maoddi, n. 1 del Consorzio di Tutela del Pecorino Romano, prende il posto di Domenico Raimondo.

“Siamo di fronte ad una trasformazione epocale del settore alimentare europeo e del sistema delle indicazioni geografiche che vede l’Italia ed i formaggi Dop e Igp leader a livello mondiale - ha affermato Auricchio - ci aspettano quindi molte sfide nei prossimi anni. Sfide che non mi fanno paura e per le quali mi impegnerò anima e core. Con una squadra forte come quella eletta oggi sono sicuro che potremo affrontare a testa alta e con grande determinazione. Sono certo che tutti insieme sapremo contribuire a far crescere ancora le nostre eccellenze casearie in Europa e nel mondo”.

“Abbiamo vissuto mesi estremamente complessi - ha sottolineato il presidente uscente, Domenico Raimondo - dominati dagli effetti di una pandemia che ha preso alla sprovvista tutti noi. Sebbene il settore alimentare abbia dimostrato di reggere l’urto dei vari lockdown e delle mutate abitudini di consumo, anche i nostri rinomati formaggi hanno subito i contraccolpi della pandemia. Il 2021 ci vede impegnati su molti fronti e gli anni a venire saranno caratterizzati da sfide stimolanti che dobbiamo riuscire a vincere, per poter stare al passo con i tempi. Lascio ad Antonio Auricchio l’onere di portare avanti le istanze a tutela degli interessi specifici della nostra filiera e l’onore di presiedere un’associazione che continua a dare una casa ai Consorzi di tutela dei formaggi italiani Dop augurandogli i migliori successi ed il raggiungimento dei più ambiziosi traguardi”.

Completano la Giunta dell’Associazione Formaggi Italiani Dop e Igp (Afidop) Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano, Domenico Raimondo, presidente del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana, Renato Zaghini, presidente del Consorzio di tutela Grana Padano, Massimo Forino per Assolatte e Giovanni Guarneri per Confcooperative - Fedagripesca. Il Collegio dei Sindaci è formato da Gianluca Zampedri, Fiorenzo Rigoni, presidente dedi tutela di Asiago e Libero Stradiotti, presidente del Consorzio del Provolone Valpadana.

