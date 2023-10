Anuga 2023, il made in Italy agroalimentare grande protagonista. Focus sulla crescita sostenibile

Degli oltre 60 miliardi di euro di export agroalimentare made in Italy, nel 2022, ben 9,4 sono legati alla Germania. Che è il principale partner commerciale dell’Italia del vino e del cibo. Paese dove le esportazioni, nel primo semestre 2023, sono cresciute ancora, in valore, del +11,6% sulla prima metà del 2022, con il Paese tedesco che resta il mercato straniero n. 1 per i prodotti tricolore. Che saranno tra i grandi protagonisti ad Anuga, di scena a Colonia, dal 7 all’11 ottobre, in quello che è una delle fiere più importanti al mondo del food & beverage, e che conterà oltre 1.000 espositori italiani, con quella made in Italy che sarà la più ampia rappresentanza straniera, in una fiera che vedrà 7.800 espositori da 118 Paesi di tutto il mondo.

“Quest’ampia partecipazione è il risultato di una collaborazione importante, che coinvolge, oltre all’Ice, le Regioni e diversi Consorzi e Reti di Imprese. Tra gli oltre 100 Paesi esteri che espongono ad Anuga, l’Italia - spiega Thomas Rosolia, ad Koelnmesse Italia - è il Paese con il maggior numero di espositori, dunque una rappresentanza molto significativa, non solo dal punto di vista quantitativo, ma naturalmente anche dal punto di vista qualitativo, essendo il cibo italiano tra i più apprezzati nel mondo. La varietà degli alimenti prodotti in Italia, infatti, dalla carne, ai latticini, al cibo biologico, consente all’Italia di essere presente in tutti i 10 Saloni di Anuga. Grazie al supporto di Koelnmesse Italia, le aziende italiane trovano in Anuga una piattaforma privilegiata per gli scambi commerciali con tutto il mondo, oltre a molteplici possibilità di aggiornamento sui temi di grande rilievo”.

Anuga 2023 è incentrato sulla “crescita sostenibile”, tema oggi più che mai attuale, di fronte alle sfide globali come il cambiamento climatico, la scarsità di risorse e la crescita demografica. Il tema pone l’accento su diverse questioni, per esempio analizzando il modo in cui si possono conciliare crescita economica e sostenibilità nell’industria alimentare, o ancora, quali possibili soluzioni possa adottare l’industria a proposito degli aspetti ambientali e climatici.

Gli argomenti saranno affrontati sia nei dieci Saloni che compongono Anuga sia nei convegni, seminari e dibattiti. Dove o temi affrontati andranno dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), alla trasparenza e tracciabilità delle catene di approvvigionamento e dei prodotti, alla produzione più rispettosa del clima, alla coltivazione di materie prime a basso consumo di risorse; inoltre, insieme a nuovi partner come Eit Food, l’iniziativa leader in Europa per le innovazioni alimentari e Unido, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, si parlerà di come evitare lo spreco di cibo e di quali siano le vie per un sistema alimentare circolare.

Tanti anche gli eventi fuori Anuga, su tutti un progetto, con anche il vino italiano protagonista, Nati per stare insieme: (9 ottobre), nel Rheinloft di Colonia, Grana Padano ed i vini lombardi As.Co.Vi.Lo insieme per un evento ricco di sorprese e momenti speciali, incorniciato da una bellissima vista sul Reno e sul Duomo di Colonia ... Un connubio di buono e bello d’Italia ... in terra tedesca.

