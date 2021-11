Aprire un ristorante in tempo di Covid: i “TheFork Awards” premiano il coraggio e la passione

Svelati in Triennale di Milano i dieci finalisti dei TheFork Restaurants Awards 2021, ovvero le insegne che hanno riscontrato il maggior apprezzamento da parte degli utenti di TheFork. Roma è la città con più locali presenti tra quelli in finale. L’edizione speciale dei “TheFork Awards - New Openings” ha voluto premiare il coraggio e la visione dei ristoranti di nuova apertura o nuova gestione, da gennaio 2019 ad agosto 2021, che hanno saputo distinguersi e incontrare il favore di 80 Top Chef del Belpaese che avevano selezionato 64 locali.

Le votazioni degli utenti hanno aperto il progetto al coinvolgimento del pubblico, decisivo per la scrematura dei finalisti, ma questa modalità si è rivelata anche un assist per i buongustai a provare nuovi ristoranti. Che, primo tra tutti, hanno premiato il ristorante “Opera - Creatività e Ingegno di Torino”.

Il progetto dei “TheFork Restaurants Awards”, arrivato alla terza edizione, è concepito e curato da TheFork, in collaborazione con “Identità Golose/The International Chef Congress” e il supporto della Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) e Apci (Associazione Professionale Cuochi Italiani).

“Fa bene assistere alla ripresa della ristorazione, duramente colpita dalla pandemia e che sta riemergendo - spiega Almir Ambeskovic, Ceo TheFork - con vivacità ed energia: l’entusiasmo e l’emozione di ritrovarsi e ripartire insieme sono stati i veri protagonisti della serata di premiazione. Oggi più che mai è fondamentale per noi essere al fianco dei ristoratori e i TheFork Restaurants Awards sono la perfetta espressione del nostro impegno che si traduce nella scoperta di nuovi ristoranti e di quali saranno i trend del futuro premiando parallelamente chi investe nel settore”.

Focus - I 10 finalisti dei “ TheFork Awards”

Opera - Ingegno e Creatività, Torino: nominato da Matteo Baronetto, Michelangelo Mammoliti, Christian e Manuel Costardi

Antica Friggitoria La Masardona, Roma: nominato da Salvatore Bianco

Bianca sul Lago, Oggiono (Lecco): nominato da Danilo Ciavattini

Aromaticus Trastevere, Roma: nominato da Cristina Bowerman

Ottolire, Locorotondo (Bari): nominato da Domingo Schingaro

Balìce, Milazzo (Messina): nominato da Moreno Cedroni e Pietro D’Agostino

Ahimè, Bologna: nominato da Mauro Buffo

Il Bikini, Vico Equense (Napoli): nominato da Alfonso Caputo

Sintesi, Ariccia (Roma): nominato da Valeria Piccini

Marzapane, Roma: nominato da Gianfranco Pascucci

