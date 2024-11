Autenticità e tradizione sono gli aspetti più ricercati dagli enoturisti in vacanza

L’aspetto enogastronomico è un fattore sempre più trainante per il turismo in grado di generare indotto anche per le cantine e le attività di ristorazione. Nel wine and food i visitatori vanno alla scoperta della storia, delle radici di un territorio e di una cultura specifica, motivi centrali nella pianificazione di un viaggio. Un “focus” sul turismo enogastronomico, e che testimonia il suo “peso” sempre maggiore nel contesto di riferimento, è arrivato in occasione della prima giornata di Bto (Be Travel Onlife), di scena alla Stazione Leopolda di Firenze fino a domani, evento di riferimento in Italia sul binomio tra travel e tecnologia promossa da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze e organizzato da Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica e PromoFirenze. Il turismo enogastronomico, nei panel curati da Roberta Milano, ha evidenziato nuovi trend ed opportunità. L’enogastronomia è diventata, infatti, la motivazione principale nella scelta della destinazione per il 14% degli statunitensi, mentre per italiani, svizzeri e tedeschi rappresenta rispettivamente il 10%, il 9% e il 6% delle decisioni. Di questo si è parlato nel panel con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, in cui sono state fornite ricerche tratte dall’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano sul comportamento del turista in diversi mercati internazionali. Quanto all’utilizzo dell’Intelligenza artificiale (Ai) generativa in fase di ispirazione, ricerca servizi o creazione di un itinerario, lo studio evidenzia che è più diffuso oltreoceano, con il 38% degli americani, seguono la Svizzera con il 23%, Germania al 17% e Italia con il 15%. A prescindere dal Paese di provenienza e dalla destinazione, i viaggiatori ricercano soprattutto autenticità e tradizione.

Domani l’enoturismo sarà ancora protagonista di un nuovo panel a Bto, “L’Intelligenza Artificiale nel mondo del vino e dell’enoturismo: quali scenari per il futuro?” che approfondirà come l’Ia possa supportare il turista enogastronomico nella personalizzazione del viaggio, i produttori in vigna e in cantina oltre che i sommelier. Si parlerà anche di un’idea innovativa per promuovere prodotti, cucine regionali e turismo, ovvero “Aromi d’Italia”, un progetto del Ministero del Turismo e Regione Toscana con Toscana Promozione, un viaggio sulle tracce dei profumi delle cucine regionali per codificarne gli aromi alla ricerca delle emozioni olfattive. Lo sviluppo del settore agrituristico italiano sarà, invece, al centro del panel con Annamaria Barrile, dg Confagricoltura, mentre in tema di accoglienza enoturistica si cercherà di capire quali sono i fattori che ne rallentano la crescita.

Nel 2023, il valore delle prenotazioni globali nel settore turistico ha raggiunto la cifra di 722 miliardi di dollari e si prevede una crescita costante del 6%/9% all’anno, portando il valore stimato a 824 miliardi di dollari entro il 2026. Un aspetto chiave di questa espansione è la crescente penetrazione del digitale: se nel 2019 le prenotazioni online rappresentavano il 49% del totale, si stima che questa percentuale salirà al 65% entro il 2026, confermando la digitalizzazione come uno dei trend più significativi del settore. Sono alcuni dei dati contenuti nella ricerca di PhoCusWright, il più importante ente di ricerca al mondo, presentati oggi nella prima giornata di Bto, a dimostrazione di un settore sempre in evoluzione.

Copyright © 2000/2024