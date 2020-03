Bellanova: “seguiamo le regole, ma mercati, alimentari e supermercati restano aperti”

Assessori Regionali all’Agricoltura, Organizzazioni di categoria e rappresentanze dei lavoratori: sono gli incontri che la Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova ha tenuto, in teleconferenza, tra ieri e oggi, per un aggiornamento sullo stato dell’arte e ulteriori criticità del settore agricolo ed agroalimentare nei diversi territori, anche alla luce delle ulteriori misure emergenziali contenute nel decreto “Io resto a casa” entrato in vigore oggi. “Ho condiviso con gli assessori regionali, in via informale, la nostra griglia di interventi per il settore, per le imprese, per i lavoratori e le famiglie e delineato compiutamente tutti i problemi che il settore sta affrontando”, spiega la Ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali. “Mi preme dire due cose con chiarezza. La prima: dobbiamo essere capaci di affrontare tutti insieme l’emergenza, #distantimauniti come invita a fare una campagna lanciata ieri sui social e che condivido in pieno. L’emergenza spinge tutti noi a cambiare radicalmente il nostro stile di vita, laddove è ovviamente possibile farlo: seguiamo scrupolosamente le regole per la sicurezza nostra e chi chi sta intorno, lavoriamo da casa se e quando possibile, evitiamo luoghi affollati - ha ribadito la Ministra -, ma tutto questo non significa che l’Italia debba fermarsi: i negozi alimentari, i mercati, i supermercati sono e rimarranno aperti, anche nei giorni festivi. Stiamo assistendo a code e accaparramenti davanti ai negozi. Vi invito tutti ad evitare questi comportamenti che mettono a rischio la vostra salute e provocano nient’altro che un accumulo che rischia di sfociare in spreco di cibo e di soldi”.

Il secondo punto riguarda invece “verdura, frutta, carne o pesce, così come latte, formaggi e generi alimentari comunque freschi e deperibili: sono sicuri. C’è di più: sono uno dei fondamenti della dieta mediterranea e non c’è nessuna ragione al mondo per modificare il nostro regime alimentare che è sano, sicuro e di qualità - sottolinea la Bellanova - anche in questo momento così delicato, dobbiamo ricordare che dietro ai prodotti c’è il lavoro, l’impegno ed il sacrificio di moltissime imprese e lavoratori: garantirle e sostenerle anche con l’acquisto dei loro prodotti, significa garantire e sostenere una parte fondamentale della nostra economia e del nostro Paese. Abbiamo bisogno di rispettare le regole, certo, e quanto mai sono necessari la saggezza, l’equilibrio, la misura. Così, insieme, riusciremo a sconfiggere il coronavirus. Distanti, ma uniti come non mai. Voglio essere chiara: si al rispetto ferreo delle regole perché dobbiamo assolutamente contenere l’epidemia, ma no a fermare l’Italia: non possiamo e non dobbiamo farlo. L’Italia deve restare in piedi”, ha concluso la Ministra.

