“Best Cheeses in the World”, è dominio italiano: Parmigiano Reggiano formaggio n. 1 al mondo

Un vero e proprio trionfo tricolore, ovviamente italiano. Il Parmigiano Reggiano è al primo posto nei “Best Cheeses in the World”, classifica firmata da TasteAtlas.com, portale internazionale che tra Facebook, Twitter e Instagram mette insieme più di 800.000 follower in tutto il mondo e che, dal 2018, è una guida consultata per informarsi sulle diversità culinarie in arrivo dai quattro continenti.

Se il Parmigiano conquista il gradino del podio più ambito, la tradizione casearia italiana è, complessivamente, in ottima salute: ben 8 formaggi vanno a completare al top ten, 18 sono tra i primi 50 del ranking. Dietro al Parmigiano Reggiano troviamo il Gorgonzola Piccante con la Burrata a completare il podio. Il Grana Padano è in quarta posizione, lo Stracchino di Crescenza è alla n. 6 davanti alla Mozzarella di Bufala Campana con il Pecorino Sardo (n. 9) e il Pecorino Toscano (n. 10) a completare i “magnifici 10” dove figurano solo due prodotti stranieri: l’Oaxaca Cheese messicano alla n. 5 ed il Queijo Serra da Estrala portoghese alla n. 8. La Francia, altro Paese con una straordinaria tradizione legata ai formaggi, non è nelle prime posizioni con il Reblochon alla n. 13 ed il Comté alla n. 14 anche se nella top 50 figurano comunque 7 formaggi d’Oltralpe. Il patrimonio dei formaggi italiani è ricchissimo come dimostra il riconoscimento di origine protetta assegnato ad oltre 300 prodotti. Numeri che confermano per il settore una storia di qualità arricchita da tecniche di lavorazione sopraffine tramandate di generazione in generazione.

Il Parmigiano Reggiano ha ringraziato, via social, i numerosi estimatori di un prodotto conosciuto in tutto il mondo. “Ci avete scritto in tantissimi e non possiamo che essere fieri di questo risultato e ringraziarvi ancora una volta per tutto l’amore che dimostrate per Parmigiano Reggiano in Italia e nel mondo intero”.

Da sottolineare, in una classifica “social” che vale per quello che è, che, dal n. 1 al n. 50, la differenza è minima: si va da un punteggio massimo di 4,8 su 5 per Parmigiano Reggiano e Gorgonzola Piccanti, al 4,5 del francese Brillat-Savarin.

Focus - I formaggi italiani nella Top 50 by TasteAtlas.com

1. Parmigiano Reggiano

2. Gorgonzola Piccante

3. Burrata

4. Grana Padano

6. Stracchino di Crescenza

7. Mozzarella di Bufala Campana

9. Pecorino Sardo

10. Pecorino Toscano

15. Pecorino Romano

16. Bocconcini

17. Taleggio

20. Provola

23. Stracciatella

24. Fiore Sardo

28. Mozzarella

37. Gorgonzola Dolce

42. Caciocavallo Silano

44. Provolone del Monaco

