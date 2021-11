“Bevi Responsabilmente”, campagna by Fipe, Associazione Nazionale Magistrati (Anm) e Federvini

Un’alleanza tra associazioni, istituzioni ed imprese per promuovere il consumo responsabile di alcol nella città simbolo della movida, Milano. Nasce “Bevi Responsabilmente”, il progetto promosso dalla Fipe/Confcommercio, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, la Fedevini e dall’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) per diffondere consapevolezza e buone pratiche, attraverso attività di formazione e informazione, ai gestori dei locali, ai futuri dipendenti delle attività di somministrazione e ai clienti, in particolare i più giovani, visto che secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio su Giovani e Alcol a Milano i ragazzi tra i 20 e i 29 anni sono la fascia principale degli avventori nei locali notturni, con una capacità di spesa media tra i 10 e 20 euro a serata per l’acquisto di cocktail o super alcolici. Le regole, osserva il rapporto, non bastano per ottenere i comportamenti corretti: il 30% del campione ritiene inutili e aggirabili le ordinanze proibizioniste, solo il 30% le ritiene giuste ed efficaci.

L’iniziativa “Bevi Responsabilmente” è stata presentata, oggi, a Palazzo Bovara, da Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe/Confcommercio e i Sostituti Procuratori della Repubblica di Lodi e Bergamo, Sara Zinone ed Emma Vittorio, alla presenza del Prefetto e del Questore di Milano, Renato Saccone e Giuseppe Petronzi, di Marco Granelli, Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano e di Micaela Pallini, presidente Federvini.

“Bere responsabilmente non è semplicemente uno slogan o una trita raccomandazione - sottolinea Lino Stoppani, presidente Fipe/Confcommercio - è, invece, un messaggio di senso per i giovani consumatori, un tema di valore aggiunto per i gestori dei locali e un modo per contrastare abusivismo e pratiche scorrette. Promuovere azioni coordinate che remino nella direzione della responsabilità, della legalità e della consapevolezza contribuisce a rafforzare chi lavora nelle regole e il lavoro delle istituzioni che le devono fare rispettare”.

“Federvini promuove il consumo moderato e responsabile, ispirato alla dieta mediterranea, espressione dello stile di vita italiano - ha dichiarato la presidente Federvini, Micaela Pallini - la guida al servizio per un consumo consapevole di bevande alcoliche” rappresenta un progetto molto importante ed un esempio virtuoso di proficua collaborazione tra Federvini e Fipe/Confcommercio. Gli operatori del mondo del fuori casa possono così contare su uno strumento pratico, chiaro ed efficace per contribuire a creare una cultura del bere di qualità dei nostri vini e spiriti”.

Copyright © 2000/2021