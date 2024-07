Bilancio positivo per il primo anniversario delle tre “Cités des Climats et Vins de Bourgogne”

La rete enoturistica delle tre “Cités des Climats et Vins de Bourgogne” ha appena festeggiato il suo primo anniversario con risultati positivi: in un periodo di 12 mesi, quasi 80.000 visitatori hanno visitato uno dei siti: Beaune (che ha attirato l’80% dei visitatori, pari a 65.000 persone), Chablis e Mâcon. “La grande maggioranza dei visitatori, pari all’80%, proviene dalla Francia” spiega Chloé Butet, responsabile della cultura e della comunicazione delle Cités. Belgio, Germania, Svizzera e Paesi Bassi sono i primi quattro Paesi per visitatori stranieri.

Se Beaune, capitale indiscussa della Borgogna, si contraddistingue per un avveniristico edificio museale, Chablis dispone di un wine bar unico e di una terrazza che si affaccia su un giardino interno. La Mâcon Cité è apprezzata dalle aziende e dai gruppi per i suoi diversi spazi di incontro, e ospita anche uno shop molto gettonato. “In pochi mesi, ogni tipo di pubblico ha trovato ciò che cerca nelle tre visite organizzate e nella scelta delle attività per ciascuno dei siti”, afferma Olivier Le Roy, direttore generale “Cités des Climats et Vins de Bourgogne”. “Sia i principianti che gli intenditori hanno apprezzato la visita. I primi ritengono che la visita sia molto istruttiva e allo stesso tempo accessibile, mentre i secondi sono spesso colpiti dal fatto che hanno ancora cose da imparare nonostante la conoscenza dell’argomento”. Le Roy è, inoltre, molto soddisfatto della visita delle famiglie: “durante le vacanze scolastiche abbiamo accolto molti bambini e adolescenti che si sono goduti la visita. Per noi era importante raggiungere ogni tipo di pubblico”.

