La grande festa della Borgogna (17-18 giugno, a Mâcon, Chablis, Beaune) per turisti e famiglie  

Un territorio del vino che vanta un patrimonio culturale, storico e paesaggistico unico al mondo, la Borgogna; tre città (Mâcon, Chablis, Beaune) che hanno fatto rete unendosi nella “Cité des Climats et vins di Bourgogne” e propongono, nel weekend inaugurale del progetto (17/18 giugno), un programma fitto di eventi, rivolto alle famiglie e ai turisti. In ognuna delle città sarano di scena percorsi di visita immersivi e sensoriali, animazione per bambini (con degustazioni di succhi di frutta), visite guidate, mostre, laboratori, wine tasting, abbinamenti enogastronomici ed incontri con i viticoltori.

L’evento si svolgerà in contemporanea nei tre siti: Beaune, capitale indiscussa dei vini della Borgogna, Chablis, la porta più settentrionale della regione, e Mâcon, la sua più meridionale; in particolare, a Beaune si potrà visitare l’avveniristico edificio, con terrazza panoramica a 21 metri di altezza con vista sui vigneti, che è stato progettato ispirandosi al traliccio della vite e vanta una superficie museale di 3.600 metri quadrati. É stato costruito con l’obiettivo, dichiarato, di attirare sul territorio 180.000 wine lover ogni anno da tutto il mondo.

L’identità della Borgogna è profondamente legata ad una tradizione millenaria di produzione enoica, ed il paesaggio che ammiriamo oggi è stato modellato dalle esigenze delle viti e dal duro lavoro degli uomini e delle donne del luogo, così come i monumenti e gli edifici che si trovano sul territorio sono essi stessi un riflesso di una società organizzata attorno alla viticoltura.

Il grande progetto che mette insieme le tre città del vino della Borgogna è stato avviato dopo l’inserimento dei Climats (un modello di viticoltura che unisce il vino al suo specifico luogo di origine) nel Patrimonio Unesco, nel 2015. Si contano 1.247 Climats in tutta la regione, estesi su un sottile nastro di terra lungo 60 chilometri, che va da Dijon al sud di Beaune.

