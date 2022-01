Birra artigianale d’Italia, i campioni del premio “Best Italian Beer” 2021 di FederBirra

La birra artigianale in Italia è un settore sempre più importante: secondo i dati Coldiretti, se ne producono ormai più di 550 milioni di litri ogni anno, di cui un terzo arriva da aziende agricole che trasformano direttamente i prodotti agricoli per fare birra. E ad eleggere le migliori birre e birrifici artigianali d’Italia è la FederBirra, con il premio nazionale “Best Italian Beer”, edizione 2021. La “Spiga d’Oro” per la migliore birra dell’anno in assoluto è andato al Birrificio La Curtense di Monterontodo (Frazione di Passirano, Brescia), con la Birra “Riserva del Curtense”, mentre il “Tino d’Oro”, premio assegnato al miglior birrificio nel complesso, è andato al Birrificio Acelum di Castelcucco (Treviso). 62 le diverse categorie in Concorso, sottolinea FederBirra, a testimonianza di un movimento brassicolo italiano che cresce in dimensione, qualità e varietà.

