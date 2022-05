Birra che passione ! La Guida di Slow Food accende i riflettori su un settore che guarda al futuro

Un panorama sempre più variegato ed ampio ma anche dinamico e attento alle ultime tendenze. Il settore della birra in Italia è in crescita e “La Guida alle Birre d’Italia”, ultima uscita di Slow Food Editore, arriva in un momento storico particolare con tante nuove realtà emerse da nord a sud del Belpaese. Si tratta di un’edizione arricchita di novità e segnalazioni, grazie al lavoro di oltre 90 collaboratori capitanati ancora una volta dai curatori Luca Giaccone ed Eugenio Signoroni.

La presentazione della Guida (la n. 8) sarà di scena a Roma il 3 e 4 giugno, insieme ad una grande degustazione che vedrà protagonisti 80 produttrici e produttori premiati da Slow Food, con le loro etichette più rappresentative. Oltre a voler offrire un’esaustiva quanto capillare istantanea del mondo brassicolo italiano di eccellenza, la Guida alle Birre d’Italia 2023 punta a raggiungere un pubblico sempre più ampio che coinvolga non solo gli esperti di settore, ma anche gli appassionati e i curiosi che muovono i primi passi nel riconoscere una birra di qualità. A completare il racconto di ogni birra, infatti, sono stati introdotti semplici e immediati descrittori, per rendere più facile e comprensibile la degustazione: si leggerà quindi di una birra dolce, facile da bere e maltata, o ancora amara, complessa, secca, fruttata, speziata, erbacea, floreale, tostata o luppolata. Una nuova modalità che permette la lettura e il conseguente apprezzamento della birra in un linguaggio aperto, non riservato agli addetti ai lavori.

La grande degustazione delle birre d’Italia è in programma, a Roma, il 3 e 4 giugno alla Città dell’Altra Economia - Ex Mattatoio di Testaccio: organizzata da Slow Food, in collaborazione con Collettivo Gastronomico Testaccio, Città dell’Altra Economia e con il patrocinio di Arsial e del Comune di Roma, Assessorato Agricoltura Ambiente e Ciclo dei Rifiuto, nel percorso sulle Food Policy, la due giorni rappresenta un momento di incontro per appassionati ed esperti e consente di scoprire la storia e i prodotti dei migliori birrifici artigianali d’Italia.

“La Guida alle Birre d’Italia”: i numeri

Il passaggio a 704 pagine, dalle 624 dell’edizione precedente, corrisponde a un corposo aumento dei birrifici recensiti, che passano da 387 a 456, così come delle birre, che da 1.917 diventano ben 2.346. Per la prima volta, la Guida dedica inoltre una sezione ai produttori di sidro e ai sidri, a conferma che sia il mercato sia la cultura e l’attenzione dedicata ai fermentati di mela in Italia è in grande crescita, al punto da poter contare su prodotti di grande qualità e consolidate tradizioni produttive. Con una forte presenza in Trentino, Alto Adige Südtirol, Valle d’Aosta e Piemonte, tra i 34 produttori recensiti non mancano rappresentanze eccellenti di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, ma anche Puglia e Toscana.

“La Guida alle Birre d’Italia”: i riconoscimenti

Anche quest’anno, la Guida riconosce la Chiocciola a quelle aziende eccellenti e slow per la qualità e costanza dei loro prodotti, per il ruolo svolto nel settore, per i valori identitari e per l’attenzione al territorio e all’ambiente. Le Chiocciole della nuova edizione sono state assegnate a 38 birrifici e 3 produttori di sidro. Le regioni maggiormente riconosciute sono il Piemonte e la Lombardia, seguite da Veneto e Marche. Oltre alla Chiocciola, vengono riconosciute con il simbolo dell’Eccellenza quelle aziende che esprimono un’elevata qualità media su tutta la produzione.

Le Eccellenze della Guida 2023 sono 87, di cui 80 birrifici e 7 produttori di sidro. Spazio anche ai locali dove comprare e bere birra che vengono raccontati in maniera più estensiva, grazie a un elenco di simboli che non solo descrivono la proposta gastronomica, ma ne denotano l’eccellenza. Vengono quindi evidenziati le pizze, i salumi e i formaggi, gli snack, i piatti caldi e freddi eccellenti, ma vi è anche una segnalazione per quegli indirizzi che si distinguono in maniera onnicomprensiva per la selezione e il servizio delle birre, oltre che per l’accoglienza.

Focus“La Guida alle Birre d’Italia”: le “Chiocciole”

Piemonte

Beba - Villar Perosa (Torino)

Croce di Malto - Trecate (Novara)

Elvo - Graglia (Biella)

LoverBeer - Marentino (Torino)

Montegioco - Montegioco (Alessandria)

Troll - Vernante (Cuneo)

Liguria

Maltus Faber - Genova (Genova)

Lombardia

Birrificio Italiano - Limido Comasco (Como)

Birrificio Rurale - Desio (Monza-Brianza)

Carrobiolo - Monza

Hammer - Villa d’Adda (Bergamo)

Lambrate - Milano

Porta Bruciata - Rodengo Saiano (Brescia)

Alto Adige Südtirol

Batzen - Bolzano

Veneto

Mastino - Bussolegno (Verona)

Ofelia - Sovizzo (Vicenza)

Siemun - Villaga (Vicenza)

Friuli Venezia Giulia

Foglie d’Erba - Forni di Sopra (Udine)

The Lure - Fogliano Redipuglia (Gorizia)

Emilia-Romagna

La Buttiga - Piacenza

Toscana

Birrificio del Forte - Pietrasanta (Lucca)

Cantina Errante - Barberino Tavarnelle (Firenze)

Umbria

359 Birra - Perugia

Birrificio dell’Eremo - Assisi (Perugia)

Marche

Birrificio dei Castelli - Arcevia (Ancona)

MC-77 - Serrapetrona (Macerata)

Mukkeller - Porto Sant’Elpidio (Fermo)

Lazio

Hilltop - Bassano Romano (Viterbo)

Vento Forte - Bracciano (Roma)

Abruzzo

Almond ’22 - Loreto Aprutino (Pescara)

Opperbacco - Notaresco (Teramo)

Campania

Birrificio dell’Aspide - Roccadaspide (Salerno)

Sorrento - Massa Lubrense (Napoli)

Puglia

B94 - Lecce

Birranova - Conversano (Bari)

Sicilia

Ballarak - Palermo

Sardegna

Barley - Maracalagonis (Cagliari)

Il Birrificio di Cagliari - CBarley – Maracalagonis (Cagliari)

Produttori di sidro

Cascina Danesa - Bibiana (Torino)

Floribunda - Salorno (Bolzano)

Tre Rii - Corniglio (Parma)

Focus - Eccellenze

Valle d’Aosta

Les Bières du Grand St. Bernard - Gignod (Aosta)

Piemonte

Aleghe - Giaveno (Torino)

Canediguerra - Alessandria

Civale - Alessandria

Diciottozerouno - Oleggio Castello (Novara)

Edit - Torino

Filodilana - Avigliana (Torino)

La Piazza - Torino

Sagrin - Calamandrana (Asti)

San Paolo - Torino

Un Terzo - Pralungo (Biella)

Liguria

Altavia - Sassello (Savona)

Birrificio Finalese - Finale Ligure (Savona)

Busalla - Savignone (Genova)

Lombardia

Alder - Seregno (MB)

Birrificio Lariano - Sirone (Lecco)

Brewfist - Codogno (Lodi)

Endorama - Grassobio (Bergamo)

Extraomnes - Marnate (Varese)

Hop Skin - Curno (Bergamo)

Klanbarrique - Limido Comasco (Como)

Manerba - Manerba del Garda (Brescia)

Menaresta - Carate Brianza (Monza Brianza)

Muttnik - Sesto San Giovanni (Milano)

OV - Busto Arsizio (Varese)

Vetra - Caronno Pertusella (Varese)

Trentino

Barbaforte - Folgaria (Trento)

Rethia - Vallelaghi (Trento)

Veneto

32 Via dei Birrai - Pederobba (Treviso)

Crak - Campodarsego (Padova)

LuckyBrews - Vicenza

Friuli Venezia Giulia

Basei - Latisana (Udine)

Birra Garlatti Costa - Forgaria nel Friuli (Udine)

Bondai - Sutrio (Udine)

Emilia-Romagna

Argo - Collecchio (Parma)

BiRen - Sant’Agostino (Ferrara)

Ca’ del Brado - Pianoro (Bologna)

Claterna - Castel San Pietro Terme (Bologna)

Giustospirito - Rubiera (Reggio Emilia)

Liquida - Ostellato (Ferrara)

Mazapégul - Civitella di Romagna (Forlì-Cesena)

Toscana

Badalà - Montemurlo (Prato)

Brasseria della Fonte - Brasseria della Fonte, Pienza (Siena)

Calibro 22 - Cavriglia (Arezzo)

Chianti Brew Fighters - Radda in Chianti (Siena)

Doctor B - Livorno

La Diana - Siena

Marche

61cento - Pesaro

Babylon - Folignano (Ascoli Piceno)

Birracruda - Pesaro

Godog - Jesi (Ancona)

Il Mastio - Colmurano (Macerata)

RentOn - Fano (Pesaro Urbino)

Lazio

Eastside - Latina

Jungle Juice - Roma

Rebel’s - Roma

Ritual Lab - Formello (Roma)

Abruzzo

Anbra - Fossa (L’Aquila)

Bibibir - Castellalto (Teramo)

La Casa di Cura - Crognaleto (Teramo)

Campania

Bella’Mbriana - Nocera Inferiore (Salerno)

Incanto - Casalnuovo di Napoli (Napoli)

Karma - Alife (Caserta)

KBirr - Giugliano in Campania (Napoli)

Lievito e Nuvole - Avella (Avellino)

Okorei - Mariglianella (Napoli)

Serrocroce - Monteverde (Avellino)

Puglia

Lieviteria - Castellana Grotte (Bari)

Malatesta - Lecce

Rebeers - Foggia

Sbam! - Poggiorsini (Bari)

Basilicata

Birrificio del Vulture - Rionero in Vulture (Potenza)

Calabria

De Alchemia - Saracena (Cosenza)

Gli Sbronzi - Reggio di Calabria

Limen - Siderno (Reggio Calabria)

Sicilia

Alveria - Canicattini Bagni (Siracusa)

Epica - Sinagra (Messina)

Yblon - Ragusa

Sardegna

Mezzavia - Selargius (Cagliari)

P3 Brewing - Sassari

Rubiu - Sant’Antioco (Carbonia Iglesias)

Produttori di sidro

Appleblood - Terre D’Adige (Trento)

Crocizia - Langhiran (Parma)

Eranomele - Buscate (Milano)

Maley - Brissogne (Aosta)

Melagodo - Grosotto (Sondrio)

Sidro Vittoria - Vigo di Cadore (Belluno)

Torgglerhoff - Saltusio (Bolzano)

Copyright © 2000/2022