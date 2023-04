Bordeaux, la corsa all’estirpazione dei vignaioli, tra Governo e normative comunitarie

Passano le settimane, ma a Bordeaux il dibattito sulla necessità di estirpare una parte importante del vigneto, per riequilibrare produzione e consumi, è ancora caldo, e la soluzione ancora di là da venire. La richiesta, come ribadito dal Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (Civb) nell’ultima riunione della filiera del vino del più importante territorio di Francia, per numeri e prestigio, è sempre la stessa: 10.000 euro di sostegno economico per ogni ettaro, per un totale di 30.000 ettari da espiantare. Resta da capire come, perché ad oggi, come racconta il magazine “Vitisphere”, con il cofinanziamento dello Stato si arriva a 6.000 euro ad ettaro, con una copertura però di 9.500 ettari. A questi, si potrebbero aggiungere, arrivando quindi molto vicini agli obiettivi dei vignaioli, altri 3.000 euro di fondi regionali, ma sono tutti da trattare.

Il vero problema, oggi, è l’assenza dei contributi Ue all’espianto, usciti di scena ormai nel 2008, e che non torneranno, perché in Europa è una necessità che, sostanzialmente, ha solamente Bordeaux. Esiste, in ambito europeo, e come abbiamo già raccontato in altri articoli (ad esempio qui), una misura di sostegno economico allo sradicamento sanitario del vigneto. Nel caso bordolese, il pericolo sarebbe quello della flavescenza dorata, che rischia effettivamente di propagarsi tra i filari a rischio abbandono.

È, però, una strada tortuosa, che deve necessariamente passare per la Commissione Europea, e che non lascia affatto tranquilli i produttori di Bordeaux, che aspettano intanto il via libera alla distillazione di più di un milione di ettolitri di vino (misura chiesta anche dai produttori spagnoli, qui).

