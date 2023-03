Bordeaux, via libera a 57 milioni di euro per finanziare lo sradicamento di 9.500 ettari vitati

Via libera ad una dotazione di 57 milioni di euro destinati a finanziare lo sradicamento di 9.500 ettari vitati a Bordeaux. È il primo passo di un piano che, nelle intenzioni dei produttori della Gironda - come WineNews racconta da mesi, seguendo da vicino ogni sviluppo - dovrà portare allo sradicamento complessivo di 35.000 ettari, per riequilibrare la produzione della Regione con il mercato dei consumi. Due terzi dei fondi sono stati svincolati dallo Stato, mentre un altro terzo è a carico del Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux (Civb), per un totale di 6.000 euro ad ettaro, una cifra decisamente inferiore ai 10.000 euro chiesti dai produttori fin da maggio 2022, richiesta che potrebbe essere avvicinata sommando i fondi europei di riconversione gestiti dalla Regione Nouvelle-Aquitaine.

Ad annunciare lo sblocco dei 30 milioni di euro di fondi statali, dal Salone Internazionale dell’Agricoltura di Parigi, lo stesso Ministro dell’Agricoltura francese, Marc Fesneau: si tratta, come avevamo raccontato qualche settimana fa (qui), di fondi che vanno a finanziare l’estirpazione sanitaria di viti produttive ma abbandonate o in procinto di essere abbandonate, per evitare la diffusione della flavescenza dorata. In un comunicato, invece, la Regione annuncia che “mobiliterà 10 milioni di euro, nei prossimi anni, per sostenere almeno 300 viticoltori nei loro progetti, con un aiuto medio da 25.000 a 35.000 euro per azienda”.

Allo studio c’è poi un’altra misura, il rimboschimento di appezzamenti abbandonati da tempo e non ammissibili al fondo sanitario: nella Gironda sono attualmente elencati 2.000 ettari di vigneto incolto, che, grazie ad una partnership con la cooperativa Alliance Forêt Bois, verrebbero sradicati a costo zero, portando il totale degli ettari vitati rimossi a quota 11.500.

Copyright © 2000/2023