Bottura a chi studia all’alberghiero: “siate artefici di una cucina etica, culturale e sostenibile”

“Mentre intraprendete le vostre carriere, la mia speranza è che diventiate non solo chef esperti, ma veri e propri artefici di una cucina basata su etica, cultura e sostenibilità. Scegliete con consapevolezza, nutrite la vostra curiosità e soprattutto siate promotori di un cambiamento positivo”. È il messaggio lanciato da Massimo Bottura agli studenti degli istituti di enogastronomia e ospitalità alberghiera d’Italia, un “assaggio” del discorso più ampio che lo chef, patron dell’Osteria Francescana a Modena, tre Stelle e Stella Verde Michelin, e founder di “Food For Soul”, terrà nell’incontro di domani, 8 maggio, nell’edizione 2025 di “A Lezione con …”, il format di In Cibum, Scuola di Alta Formazione Gastronomica, in collegamento di fronte ad una platea di 20.000 studenti, ai quali spiegherà la sua visione del mestiere del cuoco oggi.

Il racconto di Bottura, che lo scorso 2 aprile ha ricevuto dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dal Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, il riconoscimento di Maestro dell’Arte della Cucina Italiana, partirà dalla sua storia personale e professionale per dare spazio al valore dell’identità culturale e alla responsabilità sociale del cuoco nel mondo contemporaneo.

“Oggi i giovani devono ritrovare i perché di una professione che si impara sul campo e si nutre dei vissuti personali. E un esempio è Massimo Bottura: innovatore straordinario che non ha mai tagliato i legami con la tradizione - ha detto la direttrice di In Cibum, Mariagiovanna Sansone - il format “A Lezione Con ...” nasce con l’obiettivo di far conoscere ai ragazzi persone da cui trarre ispirazione, offrire loro gli strumenti per comprenderne i percorsi, stimolare il pensiero critico e incoraggiarli a diventare i tradizionali innovatori del futuro”.

E nel corso dell’incontro verranno assegnate tre borse di studio di 5.000 euro ciascuna per sostenere il percorso formativo dei giovani più motivati, un’iniziativa che si inserisce in un impegno più ampio che vede In Cibum collaborare con 300 istituti alberghieri italiani attraverso “In Itinere - Viaggio tra generazioni, gusti e territori”: un progetto attivo da anni, che consente agli studenti di riscoprire le radici gastronomiche dei propri territori, valorizzando le eccellenze locali e raccogliendo le esperienze in un volume condiviso.

Copyright © 2000/2025