Brunello di Montalcino Riserva 2012 di Biondi Santi, l’unico 100/100 della guida “Doctor Wine”

Un punteggio speciale, per un vino speciale: il Brunello di Montalcino Riserva 2012 della Tenuta Il Greppo di Biondi Santi, la “culla” del Brunello di Montalcino, e frutto dell’ultima annata seguita dal “custode” del Brunello, Franco Biondi Santi - già ampiamente celebrato dalla critica internazionale (tra i grandi riconoscimenti spiccano i 100/100 del magazine Usa “Wine Enthusiast”, la cui italian editor è Kerin O’Keefe) - è l’unico vino valutato con 100/100 dalla “Guida 2021” di “Doctor Wine” Daniele Cernilli.

Un vino di valore eccezionale anche come testimonianza storica, con tanto di dedica in etichetta allo stesso Franco Biondi Santi, come voluto dalla proprietà francese, la famiglia Descours (attraverso il gruppo Epi) e dall’ad Giampiero Bertolini, ed una Riserva di Brunello di Montalcino della Tenuta Greppo destinata, dunque, ad entrare nella storia per la sua riconosciuta e straordinaria qualità.

