Caffè non solo a colazione, ma come parte integrante della vita “all’italiana”

Il 52% degli italiani maggiorenni si identifica come “regolari bevitori di caffè”, mentre il 22% come “accaniti bevitori di caffè”. Meno di un consumatore su 10 dichiara di non bere mai il caffè (6%). Gli over 35 preferiscono il caffè al tè, mentre la maggior parte dei giovani tra i 18 e i 24 anni preferiscono il tè. A dirlo, un’analisi del rapporto che gli italiani hanno con il caffè firmata YouGov Profiles.

In merito alla frequenza di consumo, “più di un terzo della popolazione maggiorenne italiana pensa che il caffè non sia mai troppo (34%), e questo dato si riflette coerentemente in tutte le diverse fasce d’età. Tuttavia, l’unica anomalia riguardo a quest’affermazione si trova tra i 18-24enni, di cui il 44% si trova in disaccordo, sostenendo che un limite di consumo giornaliero di caffè esiste eccome”.

Riguardo ai luoghi di consumo, 4 italiani su 5 bevono giornalmente il proprio caffè in casa, a differenza del 21% che lo beve nei ristoranti, e soltanto l’8% si reca nelle catene di caffetterie. Ancora, il 31% dei consumatori afferma di recarsi in bar o ristoranti una volta alla settimana per consumare il proprio caffè, spiega ancora YouGov Profiles.

Un altro aspetto sondato, è la tipologia di caffè scelta. E qui il caffè macinato (espresso, la moka, ecc) è il preferito (58%), seguito dal caffè in capsule (36%), dal caffè in cialde (21%) e dal caffè in grani (9%). Ma il caffè non è solo in purezza. E nella “top 10” delle bevande a base caffè preferite dagli italiani, secondo YouGov, l’espresso è la bevanda al caffè più consumata (57%), dato che aumenta considerando solo gli uomini (62%). Al secondo posto la moka (29%). Anche il cappuccino risulta essere una delle tipologie preferita, in particolare tra le donne (33%). Ma un terzo degli italiani si trova d’accordo con l’affermazione “mi piace concedermi bevande sfiziose a base di caffè”, di conseguenza non sorprende che il macchiato (25%), il ginseng (15%), il decaffeinato (14%), il caffè latte (12%), il caffè freddo (9%), il marocchino (9%) e il latte macchiato (8%) appaiano nella “top 10” delle tipologie di bevande a base caffè più consumate.

