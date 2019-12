Cambio al vertice della fiera di Dusseldorf, che firma ProWein, diventato il più importante appuntamento del business mondiale del vino: Wolfram N. Diener è il nuovo presidente e ceo dell’ente fieristico, mentre ad occuparsi, tra gli altri, del portfolio wine & spirits, ProWein in testa, sarà Erhard Wienkamp, già direttore esecutivo per Messe Düsseldorf dal 2002, e che continuerà ad essere responsabile anche delle divisioni Partner & Guest Events, Official Participations, Special Events and International Trade Fair Management.

