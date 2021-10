Campari Group è la prima azienda italiana a diventare membro di Unstereotype Alliance

Nel 2020 aveva annunciato una nuova strategia globale per promuovere la diversità, l’equità e l’inclusione nei luoghi di lavoro aziendali, adesso Campari Group compie un ulteriore passo verso l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne: è la prima azienda italiana a aderire a Unstereotype Alliance, piattaforma nata nel 2017 per volontà di UN Women (l’ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne) con lo scopo di sradicare pregiudizi e stereotipi dannosi veicolati attraverso contenuti mediatici e pubblicitari. All’interno di questa partnership, Campari Group non solo si impegna nella lotta contro la discriminazione e la disuguaglianza di genere, ma unisce anche le forze con altri 184 membri a livello globale determinati ad influenzare la cultura e la società in modo positivo sfidando atteggiamenti prevenuti.

