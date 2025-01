Capodanno Cinese 2025, boom di ordini dei ravioli su Deliveroo: +20% nel 2024

Piatto simbolo di prosperità e buon auspicio per il nuovo anno, nel 2024 i “jiaozi”, ovvero i ravioli cinesi, grande classico della cucina della Terra del Dragone, hanno fatto registrare una crescita di ordini da casa di oltre il 20% sul 2023, in particolar modo nelle città di Venezia, Cesena e Padova, Savona, Bolzano, Rieti, Ancona, Latina e Lucca. Parola di Deliveroo, la piattaforma leader nell’online food delivery, alla vigilia del Capodanno Cinese 2025, che si celebra domani, 29 gennaio, anche in Italia dove cresce la passione per la cucina etnica.

I ravioli cinesi, conosciuti anche come “jiaozi”, e amati per la varietà di ripieni e metodi di cottura, disponibili sia al vapore o alla griglia, rappresentano un classico intramontabile della cucina cinese. Disponibili in tantissimi ristoranti partner delle 1.800 città raggiunte da Deliveroo, i ripieni più richiesti spaziano dai tradizionali maiale e manzo fino al brasato e ai gamberi, che offrono sapori succosi e intensi.

Li Dong, proprietario del ristorante Kung Fu Bao di Milano, che vive da oltre 20 anni in Italia, racconta: “i ravioli sono il cuore della nostra tradizione culinaria, un piatto che unisce la famiglia, soprattutto a Capodanno. In Italia, i ravioli hanno conquistato il palato di molti perché ricordano la pasta fresca, un elemento familiare della cucina italiana. I nostri clienti adorano i ravioli alla griglia, con ripieni di carne di maiale o manzo, che combinano croccantezza e sapore. Per rispondere alla crescente domanda di delivery, che oggi rappresenta una parte imprescindibile del nostro fatturato, abbiamo deciso di dedicare uno dei nostri quattro punti vendita esclusivamente alle consegne, garantendo qualità e maggiore rapidità nelle consegne”.

“Deliveroo festeggia il Capodanno cinese registrando un aumento della domanda di ravioli in piattaforma, segno che la tradizione culinaria di questo Paese continua a conquistare un numero sempre maggiore di consumatori. Il fatto che questi prodotti siano particolarmente apprezzati grazie al nostro servizio, sta spingendo sempre più ristoranti partner a investire nel delivery, un motore di crescita strategico, capace di offrire nuove opportunità di sviluppo e innovazione per il settore della ristorazione, garantendo al contempo qualità e velocità ai consumatori”, conclude Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italy.

Copyright © 2000/2025