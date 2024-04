“Carbonara Day”, il 6 aprile si festeggia il piatto-simbolo della cucina italiana nel mondo 

Ad uno dei piatti più iconici della cucina romana, diventato ormai un simbolo dell’Italia nel mondo, è dedicato il “Carbonara Day”, che si festeggia il 6 aprile di ogni anno. Ideato nel 2017 da Unione Italiana Food (Uif) e International Pasta Organization, ha raggiunto, in pochi anni, un pubblico di quasi 2 miliardi di persone, diventando un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cucina che desiderano condividere sui social la loro ricetta. Un evento virtuale a cui si partecipa pubblicando la foto della propria versione della Carbonara, utilizzando l’hashtag #carbonaraday. Sull’origine della ricetta esistono varie versioni, ma la più accreditata è che sia nata grazie ai soldati americani che, durante la Seconda Guerra Mondiale, unirono gli spaghetti italiani a bacon e uova in polvere in dotazione nelle loro razioni K. Ma c’è anche chi sostiene sia stato Renato Gualandi, chef bolognese, a realizzare per primo la Carbonara, per soddisfare i generali delle truppe Alleate, nel 1944. Numerose le iniziative che, in occasione del 6 aprile, coinvolgono chef, ristoranti e influencer.

Come “Carbonara in Rosa”, con 5 donne chef di Roma e dintorni - Barbara Agosti di Eggs, Simona Bontà de Il Pescatorio, Francesca Ciucci de La Ciambella Bar à Vin con Cucina, Elisabetta Guaglianone di Proloco Trastevere, Valentina Paci di Portale 21 Opificio di Cucina - che rendono omaggio alla Carbonara con le loro ricette classiche o rivisitate, da assaggiare nei loro ristoranti, servite nei piatti della nuova collezione di “Churchill 1795”, azienda britannica specializzata nella produzione di stoviglie d’autore. A Milano il Ristorante Eggs propone “Carbonara galeotta”, un dichiarato omaggio al grande attore (e appassionato di cucina) Ugo Tognazzi: la ricetta prevede una serie di ingredienti “sbagliati”, come parmigiano, bacon, prosciutto crudo, burro, panna, peperoncino e brandy, per uscire fuori dai canoni del “gastronomicamente corretto”. Ospite speciale lo storico della gastronomia Luca Cesari, insieme ad Alessandro Trocino, autore del libro “La carbonara non esiste”.

Il brand Fratelli Beretta ha chiesto, invece, il supporto all’Intelligenza Artificiale, ottenendo in risposta immagini sorprendenti della Carbonara al centro di quadri famosi. Da questa idea prende vita il contest digitale “Carbonara a regola d’arte”, sui canali social e sul sito dell’azienda, che permette agli utenti di creare (da oggi al 23 maggio 2024), con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale generativa, delle vere e proprie opere d’arte con la Carbonara protagonista, spaziando dalla Pop Art di Andy Warhol all’Espressionismo di Vincent Van Gogh.

