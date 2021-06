Casa Azzurri ospita il “Pub Azzurri” di Peroni, da Eataly il match si gioca anche nel panino

Dal 1998 è la struttura che accompagna l’Italia in occasione dei grandi tornei internazionali, un punto di riferimento e un prezioso veicolo di promozione per tutti i partner della Nazionale che per la prima volta aprirà le sue porte al pubblico: a due giorni dal debutto europeo dell’Italia di Roberto Mancini (l’11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, contro la Turchia), oggi, nella suggestiva cornice di “PratiBus District” a Roma verrà inaugurata “Casa Azzurri”, che, da oggi al 20 giugno, ospiterà concerti (Negramaro, Alessandra Amoroso, Nek, Virginio ed Ermal Meta), workshop, spettacoli (gli incontri con Noemi, Diodato, Mahmood e Clementino), mostre (con i cimeli della Nazionale nella “galleria Azzurra” curata dal presidente della Fondazione del Museo del Calcio Italiano Matteo Marani) e aperitivi.

In “Casa Azzurri” il “Pub Azzurri” sarà la casa del “Peroni Terzo Tempo”, talk che, in diretta sul profilo Instagram di Peroni, accompagnerà l’attesa per le partite dell’Italia nel girone di qualificazione. Furio e Giorgio del Trio Medusa, le voci ufficiali dell’evento, insieme a Danilo da Fiumicino, in veste di inviato sul campo, saranno i padroni di casa e accoglieranno gli ospiti l’11, il 16 e il 20 giugno, sia del pubblico che tra i Vip, da Elenoire Casalegno a Melissa Satta, da Filippo Bisciglia a Salvatore Esposito, da Laura Chiatti a Francesco Arca.

L’attesa per l’esordio della Nazionale Italiana a Euro 2020, però, non si vivrà solo a “Casa Azzurri”, ma anche a Eataly Roma, dove, dall’11 giugno all’11 giugno, in contemporanea con gli Europei, la Birreria si trasforma in “Birreria dello Sport”, dove tutti i tifosi potranno seguire le partite della Nazionale e gli altri match fino alla partita finale, tifando e commentando le partite sorseggiando le birre a metro zero prodotte dal birrificio artigianale di Eataly Roma, e degustando i panini speciali creati appositamente per gli Europei di Calcio, uno dedicato agli Azzurri, ed uno per ogni squadra con la quale l’Italia si scontrerà. L’omaggio alla nostra Nazionale è un panino all’Enkir della panetteria di Eataly, con hamburger di Fassona piemontese, pomodoro cuore di bue, mozzarella di bufala e crema di basilico. A sfidarlo, il Panino Turchia: una piadina con kebab di pollo e agnello fatto in casa, cipolla rossa caramellata, peperoni verdi e maionese all’erba cipollina. Per il secondo match scende in campo il Panino Svizzera, un toast di pane croccante con burro al timo, emmentaler e prosciutto cotto. Chiude il primo girone il Panino Galles, una pizzetta con agnello sfilacciato della macelleria di Eataly, porro stufato, provola e riduzione di birra rossa.

