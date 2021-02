Centinaio e Battistoni: ecco i sottosegretari del Ministero dello Politiche Agricole

Adesso, il Governo Draghi è davvero al completo. Dopo la nomina dei Ministri, che ha portato alla guida del dicastero dello Politiche Agricole Alimentari Forestali il “Cinque Stelle” Stefano Patuanelli, già Ministro dello Sviluppo Economico nel Conte II, le lunghe trattative tra i partiti hanno portato in dote ben due Sottosegretari: uno è Gian Marco Centinaio, che ha guidato il Ministero nel primo Governo Conte, in quota Lega, l’altro è Francesco Battistoni, senatore di Forza Italia e già vice presidente della Commissione Agricoltura al Senato Sella Repubblica. In tutto, sono ben 33 i sottosegretari e 6 i vice ministri, di cui 20 uomini e 19 donne, divisi, Cencelli alla mano, tra M5s (9), Lega (8), Forza Italia (5), Pd (5), Italia Viva (1), Centro Democratico (1), +Europa (1), LeU (1) e Nci (1).

