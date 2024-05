Chablis devastata dalla grandine, perdite di produzione tra l’80% ed il 100% su metà del vigneto

Una catastrofe in vigna, in un momento delicatissimo con le gemme già sbocciate, e una perdita della produzione tra l’80% ed il 100% del potenziale, almeno sulla metà dei poco più di 5.500 ettari vitati dello Chablis, nella regione bianchista tra le più importanti di Francia e del mondo: è il bilancio disastroso delle fortissime grandinate che hanno colpito il dipartimento della Yonne, in Borgogna. Dove tanti produttori, in poco più di mezz’ora, hanno visto andare in fumo il lavoro di un anno, quando il rischio delle gelate primaverili era stato ormai superato. Un effetto devastante causato dalla presenza contemporanea, sul territori, di tre “supercelle”, come riporta “Météo89”, servizio di informazioni meteo attivo sul territorio. “Pieno sostegno ai viticoltori di Chablis che sono stati duramente colpiti da questo eccezionale episodio. A partire da questa mattina, i nostri servizi, che vorrei ringraziare, sono mobilitati per valutare, sostenere e identificare le leve di sostegno che possono essere mobilitate”, ha commentato, oggi, su “X”, il Ministro dell’Agricoltura francese, Marc Fesneau.

