Champagne a colpi di record: nel 2019 il fatturato supera per la prima volta i 5 miliardi di euro

Vola lo Champagne, almeno nel 2019, mentre si sviluppa un 2020 che, come per tutti, sarà durissimo, Champagne compreso. Le bollicine francesi, come riporta The Drink Business, nel 2019 hanno raggiunto un fatturato che ha infranto, per la prima volta, il simbolico muro dei 5 miliardi di euro con un aumento del 3,4% sul dato 2018 che, all’epoca, con una cifra di poco inferiore ai 4,9 miliardi di euro, stabilì un nuovo record.

I dati ufficiali il Comité Champagne non li ha ancora comunicati, ma la fotografia è chiara: lo Champagne piace ed è trainato dall’export negli Stati Uniti (+15%), con le spedizioni che sono aumentate anche in Giappone, Italia, Spagna, Austria e Singapore. Non fa eccezione il Regno Unito, mercato storicamente florido per le bollicine francesi, che ha registrato un +6%.

