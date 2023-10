Champagne solidale: una limited edition di gabbiette per raccogliere fondi contro il cancro al seno

Sono sei gabbiette per lo Champagne un pò speciali, che viste dall’alto ricordano il seno femminile: Valentin, ultimo produttore di "muselet" rimasto in Francia, lancia una limited edition - in tutto 400.000 pezzi - il cui 10% del ricavato sarà devoluto a “Insieme per loro”, un’associazione di Reims che sostiene le donne malate di cancro.

Rilevato dal gruppo Sparflex nel 1998, Le Muselet Valentin rinnova così, per il secondo anno consecutivo, il suo impegno per “Ottobre Rosa”, mese della prevenzione del cancro al seno: l’anno scorso sono stati raccolti oltre 12.000 euro, destinati ad organizzare sessioni di coaching personalizzate per le donne aderenti all’associazione, per supportarle nel ritrovare la fiducia in se stesse e nel reinserimento professionale.

Unica azienda francese a produrre gabbiette per spumanti, birre e sidri, Le Muselet Valentin ha saputo trovare un equilibrio tra savoir faire artigianale e nuove tecnologie: ogni anno lancia nuove collezioni ispirate all’arte e al design.

Copyright © 2000/2023