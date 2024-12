Chiara Lungarotti: “promuovere il lavoro dei produttori veicolando con il vino la nostra cultura”

“Rappresenta l’eccellenza della produzione vitivinicola di tutto il nostro Paese”, grazie ad “aziende che hanno fatto della ricerca della qualità il proprio faro e che diffondono la conoscenza del vino italiano nel mondo mettendo in luce la ricchezza e la diversità dei nostri territori, ma anche la capacità di innovare e di essere sostenibili pur mantenendo vive le tradizioni”, e “da anni promuove il lavoro quotidiano di grandi e piccoli produttori veicolando attraverso il vino la nostra cultura, e il mio impegno sarà quello di proseguire il cammino di chi mi ha preceduto con l’obiettivo di consolidare il prestigio di questo Comitato il cui grande merito è raccontare attraverso il vino il bello e il buono del nostro Paese”: parole di Chiara Lungarotti, alla guida con Teresa Severini delle storiche cantine di famiglia Lungarotti in Umbria, sulle orme di Giorgio e Maria Grazia Lungarotti - pionieri della diffusione della cultura del vino in Italia, con la fondazione, 50 anni fa, del primo Museo del Vino a Torgiano, oggi uno dei più importanti e ricchi al mondo (come abbiamo raccontato su WineNews) - nuova presidente del Comitato Grandi Cru d’Italia, del quale indica la mission.

Chiara Lungarotti riceve il testimone da Valentina Argiolas, che lascia al termine di due mandati di prezioso lavoro per il Comitato, mentre Paolo Panerai, socio promotore, conserva la carica di vicepresidente esecutivo. Il Comitato Grandi Cru d’Italia, nato per promuovere i vini italiani di più alta qualità e che rappresentano il meglio della tradizione italiana, prosegue nel suo impegno per diffondere l’unicità dei territori italiani, valorizzando la passione e il lavoro dei circa 90 produttori d’eccellenza che lo compongono, e dei past president che lo hanno guidato, da Piero Antinori a Vittorio Frescobaldi, da Carlo Guerrieri Gonzaga a Lucio Tasca d’Almerita.

