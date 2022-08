Con WineNews nel Museo del Vino più bello al mondo: il Muvit della Fondazione Lungarotti a Torgiano

Il Muvit, il Museo del Vino della Fondazione Lungarotti a Torgiano, primo in Italia, oggi il più grande al mondo e “il migliore in Italia” per “The New York Times”, ha una missione che ci accomuna: “educare” alla bellezza del vino. Abbiamo selezionato “12 meraviglie”, tra oltre 3.000 opere e 5.000 anni di storia, che vi invitiamo a godere stappando un buon vino. Con il racconto a più voci del direttore Alessandro Regoli, Maria Teresa Severini, alla guida con Chiara Lungarotti delle Cantine Lungarotti, e lo storytelling di Emma Lucherini, WineNews vi augura buon Ferragosto.

