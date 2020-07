Cia: biologico settore strategico per Green Deal Ue, l’Italia acceleri lo sviluppo

Il settore biologico sarà strategico per il Green Deal Ue e l’Italia potrà essere protagonista della svolta sostenibile in campo agricolo, a patto di approvare il disegno di legge in discussione in Comagri Senato, accelerare subito anche su semplificazione e garantire elevati standard di produzione. Lo sottolinea Anabio, l’associazione per il biologico di Cia-Agricoltori Italiani, nel webinar che chiude il ciclo degli incontri, in chiave green, promossi a luglio dall’organizzazione agricola.

Alla base della videoconferenza, dedicata al confronto con tecnici e istituzioni sulle politiche del settore a livello nazionale, gli obiettivi di sostenibilità fissati dalle strategie Ue “Farm to Fork” e “Biodiversity”: l’aumento del 25% della superficie ad agricoltura bio entro il 2030 e l’integrazione tra attività economiche e protezione degli ecosistemi. L’Italia, sottolinea Anabio-Cia, ha una superficie agricola coltivata a bio di 2 milioni di ettari, pari al 15% del totale, mentre a livello europeo il metodo biologico copre il 7,7% delle terre agricole. Negli ultimi 5 mesi, lungo la penisola, sono entrati nella filiera bio più di 2.000 operatori per una superficie pari a 71.921 ettari. Il lockdown, da ultimo, ha fatto esplodere oltre che l’e-commerce agroalimentare anche, nel dettaglio, la richiesta di cibo Made in Italy e sostenibile (scelto dal 20% degli italiani). Il bio tricolore ha catalizzato l’attenzione del 30% della clientela non users.



Entro il 2030, dunque, la produzione biologica comunitaria potrebbe raggiungere almeno il 15% della superficie agricola coltivata, ma gli sforzi da compiere, secondo Anabio-Cia, sono ancora considerevoli. Sul fronte italiano ci sono, infatti, chiare priorità: partendo dal rafforzamento del Sistema Sinab, servono campagne istituzionali, d’informazione e promozione, per comunicare meglio ai consumatori il valore della produzione bio. È necessario poi incentivare l’acquisto di bio Made in Italy e procedere con l’istituzione di un “Marchio biologico italiano” come previsto nel disegno di legge “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico” di cui si chiede approvazione. Resta centrale migliorare la produttività della filiera, affinché l’adozione della “Farm to Fork” non minacci la sicurezza alimentare raggiunta a livello europeo. Una migliore strutturazione, insieme ai distretti, rappresenta il modo più efficace per valorizzare la produzione bio. Serve favorire l’aggregazione tra tutti gli attori del comparto, attraverso specifiche forme associative come le Organizzazioni dei produttori (OP) e le Organizzazioni Interprofessionali (OI).



“Il ruolo chiave del settore biologico all’interno del Green Deal Ue rende qualità e semplificazione asset non più derogabili - dichiara il presidente Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavino - per questo chiediamo alla Commissione Ue provvedimenti che tutelino gli investimenti degli agricoltori e una reale semplificazione delle procedure burocratiche vigenti. Cruciale sarà anche la Pac. La nuova architettura verde, proposta nella riforma post 2020, va utilizzata a sostegno del biologico. Gli “eco-schemi”, sui quali la Commissione intende investire risorse del I pilastro, devono poter essere utilizzati anche per questo comparto. Sarà opportuno, quindi, trasferire nell’eco-schema i pagamenti a favore del bio, uscendo dalle logiche compensative dello sviluppo rurale”. “L’Italia - conclude il presidente Cia - deve riprendere nel frattempo il percorso avviato con il “Piano strategico nazionale” del 2016. Si approvi, in Comagri Senato, il disegno di legge sul bio. Testo che non va modificato perché consente di recepire le esigenze dei cittadini e dell’Europa”.

