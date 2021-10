Classico, decorato, innovativo e gluten free, ecco i “The best Panettone of the world”

Il panettone classico di Fabio Albanesi, quello decorato di Flavia Garreffa, il panettone innovativo di Luca Porretto e, infine, quello in versione gluten free di Sacromonte srl: ecco i “The best Panettone of the world” ed i maestri pasticceri che hanno vinto il “Campionato Mondiale Panettone” n. 3 della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria, che, nei giorni scorsi, a Roma, ha eletto il miglior panettone al mondo, un dolce sempre più creativo ben oltre la tradizione e le festività natalizie nella quali da sempre si concentra il suo consumo ed è il “re” indiscusso della tavola. I migliori pasticceri si sono confrontati ed una giuria d’eccezione ha eletto il miglior panettone di ogni categoria, con risultati altissimo livello. In una competizione che, per il presidente della Federazione Roberto Lestani, rappresenta “per molti il punto di partenza o la conferma di un percorso, ma con la quale siamo soprattutto sicuri di trasmettere l’arte della pasticceria nel mondo”.

Copyright © 2000/2021