Colagreco, Bottura, Atala e Bachour, insieme a i fornelli: a Miami torna “Once Upon a Kitchen”

Mauro Colagreco, con il suo Mirazur al primo posto nella classifica “The world’s 50 best Restaurants list 2019”; Massimo Bottura, una vera e propria leggenda della ristorazione italiana, tra le 100 personalità più influenti del pianeta per il 2019 secondo il Time Magazine; Alex Atala, che, nel suo D.O.M, apre una nuova pagina per la cucina brasiliana; e, infine, Antonio Bachour, il miglior pasticcere al mondo per “The Best Chef Awards 2018”: sono i protagonisti ai fornelli di “Once Upon a Kitchen”, edizione n. 3 di uno degli eventi enogastronomici e di charity più importanti d’America, che, dopo due edizioni a New York, sarà di scena il 1 dicembre a Miami Beach, nell’iconico New World Center, la sala da concerto e sede della New World Symphony, progettata e firmata dall'archistar Frank Ghery. Mentre a curare la “regia enoica” sarà il winemaker italiano Roberto Cipresso, e, tra i grandi protagonisti nel calice, ci sarà il vino Venissa 2015 di Bisol, e con esso le vicende legate alla Venezia nativa, che ne hanno ispirato la creazione.

“È un vero privilegio per me” afferma Roberto Cipresso - che, del vino Venissa, è anche l’autore assieme alla famiglia Bisol - avere la possibilità, per il terzo anno consecutivo, di partecipare a questo evento assolutamente unico nel suo genere. E poter abbinare i terroir, le uve, le culture enologiche dei quali sono portavoce, alla “visione”, alle materie prime, allo stile di questi chef davvero eccezionali”. La regia dell’esperienza sensoriale sarà a cura del Cirque of Life, mentre il charity partner ufficiale della serata è l’Associazione Food for Soul di Bottura.

