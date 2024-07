Coldiretti, la Rettrice dell’Università Sapienza Antonella Polimeni entra nel Consiglio Nazionale

La Rettrice dell’Università Sapienza di Roma, la professoressa Antonella Polimeni, ai vertici di Coldiretti: entra nel Consiglio Nazionale e in Giunta Coldiretti il primo esponente non proveniente dal mondo agricolo nella storia dell’organizzazione italiana. Lo ha annunciato oggi a Roma il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, durante l’Assemblea.

Con le sue battaglie a tutela dei cittadini consumatori, oltre che degli 1,5 milioni di soci che rappresenta, Coldiretti è diventata in questi anni - spiega una nota - un punto di riferimento per l’intera società civile, nella convinzione che l’interesse del Paese e quello della sua componente agricola siano strettamente connessi e coincidenti.

Un percorso avviato agli inizi degli anni Duemila con il “Patto con il Consumatore” e proseguito negli anni con le tante mobilitazioni per assicurare la trasparenza delle filiere alimentari, a partire da quello che gli italiani mettono nel piatto, di cui l’iniziativa per la raccolta di un milione di firme a sostegno dell’indicazione del Paese di origine su tutti i cibi in commercio nell’Unione Europea è solo l’ultimo esempio.

L’ingresso della Rettrice dell’Università Sapienza di Roma Antonella Polimeni nella dirigenza Coldiretti va anche a rinsaldare il legame tra agricoltura e Università, nella convinzione che solo una ricerca scientifica pubblica possa tutelare i cittadini da pericolose derive spinte dalle multinazionali nel tentativo di omologare l’alimentazione mondiale.

Antonella Polimeni è nata a Roma nel 1962, è sposata e ha due figli, ed è Rettrice della Sapienza dal 1° dicembre 2020. Iscritta all’Ordine dei Medici dal 1988, in servizio alla Sapienza - l’ateneo dove ha studiato - dal 1995, è professoressa ordinaria nel Settore scientifico disciplinare Med/28 Malattie odontostomatologiche.

