Collio: passato, presente e futuro dei vini bianchi italiani, in uno dei territori più in forma

Viaggio WineNews in una delle aree più vocate e storiche della produzione bianchista del Belpaese, di frontiera, e per sua natura aperta al mondo. Plasmato da una storia che va dagli antichi Romani ai giorni nostri, che guarda ad un domani sostenibile, con il Consorzio, che compie 60 anni e guarda alla certificazione di Produzione Integrata per tutto il territorio, ad una grande integrazione con la gastronomia ed il turismo, in un fazzoletto di terra dove i vigneti sono i “giardini di casa” dei viticoltori.

Copyright © 2000/2024