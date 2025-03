L’Alta Langa Docg, un “classico contemporaneo” nel Piemonte, terra, non a caso, di grandi classici

Con 3,2 milioni di bottiglie prodotte in 480 ettari vitati, l’Alta Langa vuole essere la “chicca” della spumantistica per i palati più esigenti. Con la promessa di arrivare a 6 milioni nel 2030, per le “Alte Bollicine Piemontesi” è arrivato l’ok della Regione Piemonte all’estensione degli ettari (altri 20). WineNews ne parla con Mariacristina Castelletta (presidente Consorzio), Antonio Massucco (Banfi), Nicolò Omento (Bosca), Giulio Bava (Cocchi), Luca Cigliuti (Contratto), Maria e Elia Germano (Ettore Germano), Andrea Farinetti (Fontanafredda) e Davide Benaglia (Mascarello Michele e Figli).

