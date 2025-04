Dazi Usa e come gestirli: la lettura delle cantine italiane che sono anche importatori negli States

La visione di realtà come Pasqua, Zonin1821, Mezzacorona ed Herita Marzotto Wine Estates, che da tempo hanno costruito società di loro proprietà per importare direttamente i vini negli Stati Uniti ed avere un controllo maggiore sulla filiera, di realtà come Banville, guidata da Lia Tolaini Banville, che è anche produttrice con la cantina Tolaini, in Toscana, e Pala, in Sardegna, ma anche di player puri dell’importazione in Usa, come “Caput Mundi Wine Import”, che lavora con 60 cantine italiane in 32 Stati. E con la visione del retail, ultimo anello della catena, come “Wine by the bay”, a Miami.

