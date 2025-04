Innovazione, sostenibilità e dinamismo: Ananda Roy (Circana) sul futuro del vino in gdo

Il maggior valore aggiunto del vino si crea nel fuoricasa, ma la gran parte dei volumi si muove nella Gdo, soprattutto in Europa. Ma allora quando parliamo di business nel vino nel retail europeo di che tipo di affari stiamo parlando e quale ammontare di denaro sta passando attraverso questi canali? La parola ad Ananda Roy, Svp of Thought Leadership Europe e Cpg Growth Advisor di Circana, che a Wine Paris ha evidenziato “l’urgente necessità di reinventarsi in mezzo ai mutevoli comportamenti dei consumatori, alle pressioni economiche e alle dinamiche dei mercati emergenti”.

