Comingsoon.it

Il vino di Una Battaglia dopo l’Altra è virale: quanto costa bere come DiCaprio … Il vino sorseggiato da Leonardo DiCaprio in una scena di Una Battaglia dopo l’Altra ha conquistato il web, diventando un fenomeno virale. Scopriamo la sua storia, curiosità e quanto costa davvero … Una Battaglia dopo l’Altra di Paul Thomas Anderson continua a far parlare di sé, e non solo per aver fatto incetta di Oscar. Il film con Leonardo DiCaprio e Sean Penn è stato tra i protagonisti della notte più importante di Hollywood, dove ha trionfato portando a casa ben sei statuette, tra cui quella, ambitissima, per il miglior film. Ma il film ha anche portato sotto ai riflettori un dettaglio decisamente insolito e... alcolico! Proprio così: una scena di Una Battaglia dopo l’Altra ha fatto diventare virale un vino molto particolare. Secondo quanto riportato dal sito Everyeye, che a sua volta cita WineNews, i produttori hanno scoperto che DiCaprio sorseggia il loro vino nel film quasi per caso, per merito degli importatori americani. Margarida Madrigal di Bodegas Más Que Vinos ha dichiarato in un’intervista a Rtve: “Sono convinta che gli sia piaciuto, alla fine del film, quando si rilassa con un bicchiere di vino”. Andiamo con ordine: in una delle sequenze del film, Leonardo DiCaprio ha un calice di vino in mano. Un gesto semplice, che vediamo in un'infinità di film e senza quasi farci caso. Il divo, invece, ha contribuito a trasformare quella bottiglia in un vero e proprio fenomeno virale. Si tratta di un vino spagnolo giovane e accessibile: Los Conejos Malditos, prodotto dalla cantina Bodegas Más Que Vinos, nella zona di Toledo. Niente sentori ricercati né etichette blasonate, tuttavia questo rosso, nato nel 2018, ha una storia accattivante. Nasce da uve Tempranillo coltivate in vigneti biologici e non viene affinato in botte di rovere né filtrato, puntando sulla freschezza al palato. E non avete ancora sentito la parte migliore: il prezzo. Costa meno di 10 euro al litro, un dettaglio che lo rende irresistibile. Anche il nome, Los Conejos Malditos (letteralmente, i conigli maledetti), ha un’origine curiosa e ironica: i vigneti della cantina vengono spesso invasi dai conigli ghiotti di uva, che riducono le rese. Un piccolo inconveniente è diventato il divertente tratto distintivo di un marchio che, di colpo, ha impennato le vendite. Una Battaglia dopo l'Altra racconta le vicende dell'ex rivoluzionario Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), oggi paranoico e solitario, costretto a tornare in pista quando un nemico dal passato, il colonnello Steven J. Lockjaw (Sean Penn), rapisce sua figlia Willa (Chase Infiniti). Con l’aiuto dei suoi vecchi compagni, dovrà affrontare una feroce corsa contro il tempo, dove in gioco non c’è solo la salvezza della ragazza, ma anche la possibilità di riscrivere il proprio destino. La trama combina dramma, conflitti personali e azione: un mix irresistibile che ha consacrato il film come uno dei più importanti del 2025. Agli Oscar 2026 ha vinto non solo come miglior film, ma anche per miglior regista, miglior attore non protagonista a Sean Penn, miglior sceneggiatura non originale, miglior casting e miglior montaggio.

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