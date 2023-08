Con il ritorno alla normalità del trasporto aereo, torna a correre il canale Global Travel Retail

Passata la pandemia, il mondo è tornato, in tempi relativamente brevi, alla normalità. Così come l’economia globale, al netto delle difficoltà in cui è stata ripiombata dall’invasione russa dell’Ucraina. Con un’eccezione: il trasporto aereo, forse il settore che ha pagato il conto più salato, e che ancora è ben lontano dal tornare ai numeri pre-Covid. Le previsioni, in effetti, danno il ritorno al traffico aereo del 2019 non prima del 2025, ossia quando saranno tornati a regime i viaggi dalla Cina. Cosa c’entra tutto questo con il settore wine & spirits? Molto più di quanto si possa immaginare, perché gli aeroporti, ogni giorno, sono popolati da milioni e milioni di viaggiatori, che sono ance consumatori. E in quanto tali, acquistano bottiglie di vino, Champagne e superalcolici nei duty free, o si concedono un bicchiere prima dell’imbarco, creando un’economia parallela di una certa rilevanza. E che sta vivendo un importante momento di cambiamento.

Guardando ai singoli prodotti, il Gin ha guidato la ripresa degli alcolici sul canale Global Travel Retail, e le vendite di Tequila e Mezcal hanno superato i livelli del 2019 nel 2022, ma è la categoria molto più ampia del Whisky che giocherà un ruolo cruciale negli anni a venire, dopo il +77% messo a segno nel 2022 ed il +16% atteso nel 2023, con in vista una crescita media del +8% annuo fino al 2027, secondo le previsioni dell’Iwsr. Ancora meglio nel 2022 ha fatto lo Champagne, le cui vendite sono cresciute del +83%, ma in prospettiva il tanto atteso ritorno dei viaggiatori cinesi avrà un peso irrisorio sulla categoria.

Come spiega Emily Neill, Coo Market Research Iwsr, “il canale globale del travel retail si sta trasformando man mano che i grandi brand di bevande alcoliche rivedono le loro strategie e adottano un approccio più olistico sui diversi canali del travel retail, come le crociere e le compagnie aeree, mentre i segmenti premium guarderanno sempre di più a punti vendita propri, shop-in-shop, pop-ups e partnership con i marchi del lusso, guardando quindi non solo al bevitore di fascia alta, ma anche al più generico acquirente di lusso”.

