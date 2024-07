Con la sua cucina italiana innovativa e sostenibile, Daniel Canzian è il nuovo presidente Jre

Con la sua offerta gastronomica innovativa, fondata su ricerca, semplicità e stagionalità degli ingredienti, che attualizza i piatti della tradizione tricolore con una particolare attenzione al patrimonio regionale veneto (che da sempre caratterizza la sua cucina ed il suo locale, il DanielCanzian Ristorante di Milano, nel quartiere di Brera), è lo chef Daniel Canzian, apprezzato da oltre 10 anni per la sua proposta di cucina italiana contemporanea, concreta e attenta all’impiego di pratiche sostenibili, il nuovo presidente designato di Jre-Jeunes Restaurateurs, l’associazione internazionale di giovani cuochi che in lui vede rispecchiati i propri valori. “Assumere il ruolo di presidente di Jre - Jeunes Restaurateurs è per me un grandissimo onore - afferma lo chef Canzian - questa associazione rappresenta l’eccellenza e l’innovazione in cucina. Insieme ai miei colleghi porterò avanti la missione di coltivare giovani talenti e promuovere pratiche gastronomiche sostenibili di alta qualità”. Jre, infatti, è da tempo in prima linea nel settore della gastronomia, vantando l’adesione di oltre 400 ristoranti in 16 Paesi e dedicandosi alla promozione di talenti e valori dei giovani ristoratori e chef, con l’obiettivo di garantire al settore un futuro prospero all’insegna dell’innovazione.

Canzian, in qualità di neo-presidente dell’associazione, ha già definito le sue priorità tra cui il miglioramento della collaborazione tra cuochi a livello globale , auspicando un rafforzamento delle connessioni internazionali dell’associazione e promuovendo scambi e partnership interculturali, relazioni che forniranno ai membri nuove opportunità di crescita e ispirazione e che consentiranno di individuare nuovi mercati e opportunità, ma anche la promozione di pratiche sostenibili in cucina : “la stagionalità è alla base della sostenibilità” afferma Canzian, da sempre attento ai valori di sostenibilità in cucina e rispetto delle materie prime, condivisi anche con Jre, nel suo manifesto. Oltre a questi primi due punti, i progetti dello chef includono il sostegno ai giovani talenti, legato al suo desiderio di coltivare la prossima generazione di chef, da mettere in campo ampliando i programmi di tutoraggio dell’associazione e fornendo agli aspiranti professionisti la guida, le risorse e le piattaforme di cui hanno bisogno per affermarsi nel competitivo mondo della gastronomia, comunicando con loro anche attraverso la diffusione di contenuti multimediali sui social media e l’innovazione delle arti culinarie, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, per la quale si incoraggeranno i membri all’esplorazione di nuovi metodi e concetti, sempre in maniera concreta e con il massimo rispetto della tradizione.

Daniel Canzian succede a Daniel Lehmann, che ha fatto parte del gruppo dirigente dei Jeunes Restaurateurs per oltre un decennio, ricoprendone la carica di presidente negli ultimi 6 anni. Un mandato, il suo, che si distingue per i progressi significativi apportati: “è stato un privilegio guidare Jre-Jeunes Restaurateurs e lavorare con un gruppo di persone così talentuoso - afferma Daniel Lehmann - sono certo che Daniel Canzian continuerà ad elevare il prestigio dell’associazione e ad ispirare i nostri membri, conducendoli verso nuovi livelli di innovazione ed eccellenza in cucina”. Ottimismo ed assoluta fiducia nel passaggio del testimone, condivise anche dall’amministratore delegato Jre, Hans van Manen: “questo momento segna un nuovo entusiasmante capitolo per Jre-Jeunes Restaurateurs. La passione, la competenza e l’approccio lungimirante di Daniel sono esattamente ciò di cui la nostra associazione ha bisogno per continuare a crescere. Ho piena fiducia che, sotto la sua guida, Jre raggiungerà nuovi traguardi di eccellenza”.

