Confagricoltura: Massimiliano Giansanti rieletto presidente all’unanimità

“Ripartiamo dai valori, dal più alto senso di appartenenza alla nostra storia per continuare il nostro impegno a favore delle imprese agricole. Siamo alla vigilia delle elezioni europee: un’occasione per riportare l’agricoltura al centro dell’Ue. Guardiamo avanti, non fermiamoci qui: insieme costruiamo il modello agricolo che ci porta al futuro attraverso il dialogo aperto, l’ascolto, l’attenzione al territorio”. Così, ieri, Massimiliano Giansanti, rieletto all’unanimità alla presidenza Confagricoltura, si è rivolto all’assemblea che lo ha confermato al vertice della più antica organizzazione professionale agricola per il prossimo quadriennio. Una scelta di continuità, dopo i numerosi traguardi raggiunti sotto la sua guida, nonostante le sfide poste dalla pandemia, dalla conseguente crisi economica, dai conflitti ancora in corso e dall’imperversare del cambiamento climatico.

“Il mio impegno, in questi anni, si è concentrato sull’ascolto attento delle imprese agricole e dell’associazione a tutti i livelli, sia locale sia nazionale; e, contemporaneamente, su una visione proiettata oltre confine. Un approccio possibile grazie al supporto della Giunta, del direttore generale Annamaria Barrile, del Direttivo e dei colleghi dai territori, che ringrazio per il sostegno che continuano a dimostrarmi. La presenza del Capo dello Stato all’assemblea e i risultati ottenuti dalla recente assemblea straordinaria a Bruxelles, con l’inclusione delle richieste Confagricoltura nel documento sulla Pac del Ministro Lollobrigida, confermano che stiamo andando nella giusta direzione. Dobbiamo continuare così, con l’obiettivo di costruire filiere agroalimentari sempre più integrate, dinamiche e sostenibili, nelle quali tutti gli attori contribuiscono alla valorizzazione delle eccellenze italiane nel mondo”. Ascolto e dialogo sono parole che il presidente Giansanti ha pronunciato più volte alla platea, insieme a innovazione, efficienza, coerenza, governance del capitale umano e rafforzamento delle filiere con “Mediterranea” (alleanza con Unione Italiana Food): questi i principi ispiratori del mandato del presidente Confagricoltura. L’assemblea ha anche eletto i nove componenti della Giunta ai quali, nei prossimi giorni, saranno conferite le deleghe. Tra cui i produttori di vino Lamberto Frescobaldi, alla guida del gruppo Frescobaldi e già presidente di Unione Italiana Vini (Uiv), Giordano Emo Capodilista, produttore nel Padovano ed ex presidente del Consorzio Vini Colli Euganei Doc, e ancora Luca Brondelli di Brondello, che conduce la Tenuta Guazzaura a Serralunga d’Alba, dove si producono anche Barbera e Grignolino, e Alberto Statti, ai vertici della cantina Statti, in Calabria, e ancora, Sandro Gambuzza, Nicola Gherardi, Cesare Soldi, Paolo Mele e Filippo Schiavone.

