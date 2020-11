Consumi e nuove tecnologie, la cucina domestica al tempo del Covid si fa hi-tech

Guanciale (giusto) o pancetta? Pecorino romano (giusto) o parmigiano? Dubbi di tanti italiani sull’Amatriciana, uno dei sughi italiani più tradizionali e amati del Belpaese. A dirimerli, a suo modo, è stata anche Alexa, l’assistente domestico vocale di Amazon, a cui gli italiani, in questo ultimo anno, hanno richiesto la ricerca di ben 5 milioni di ricette, con l’Amatriciana che è la più gettonata, davanti ad altri must come gli spaghetti alla carbonara, a pizza margherita ed il tiramisù. Segno di tempi che cambiano: con Alexa, per esempio, gli italiani hanno anche aggiunto 3 milioni di prodotti alle liste della spesa. Le ricette più richieste in Italia sono state gli spaghetti alla carbonara, la pizza margherita e il tiramisù.

D’altronde, in questo 2020, anche il Covid ha dato un forte impulso alla cucina domestica, con un boom del 2020 di farina, lievito, latte e uova, ma anche pasta, ortofrutta e vino, che ha fatto dell’agroalimentare uno dei pochi settori a registrare un segno positivo. Ma il virus ha anche accelerato l’utilizzo delle tecnologie, dalla spesa virtuale (la crescita dell’e-commerce, +37% del 2021, sarà trainata proprio dal food & beverage, secondo un’analisi del network AJ-Com.Net) all’impiego di dispositivi di domotica, che hanno fornito un prezioso aiuto alle attività casalinghe

Copyright © 2000/2020