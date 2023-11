Continuano gli affari milionari legati al vino in Usa: Duckhorn acquisisce Sonoma-Cutrer

Continuano le acquisizioni multimilionarie del mondo del vino nel territorio americano: dopo i 900 milioni di dollari sborsati dal colosso australiano Treasury Wine Estates per acquisire Daou Vineyards, cantina icona dei vini di lusso della California, a Paso Robles, è fresca la notizia dell’accordo per l’acquisizione di Sonoma-Cutrer da parte di Duckhorn Portfolio, uno dei grandi nomi della Napa Valley con già dieci aziende vinicole controllate (Duckhorn Vineyards, Decoy, Paraduxx, Goldeneye, Migration, Canvasback, Calera, Kosta Browne, Greenwing, Postmark). Si parla di un accordo da 400 milioni di dollari (tra azioni e contanti) con l’operazione che dovrebbe essere completata entro il terzo trimestre 2024.

Sonoma-Cutrer ha lanciato il suo primo vino oltre 40 anni fa e con il tempo è diventata una delle cantine più rinomate nella produzione di Chardonnay in California. Nel 1999 fu acquistata da Brown-Forman, altro nome di spicco nel mondo del vino e dei liquori (nel suo portfolio, tra i tanti, figura anche Jack Daniel’s) e conta oltre 450 ettari abbracciando le denominazioni Russian River Valley e Sonoma Coast. Al 31 luglio 2023, prendendo in considerazione gli ultimi dodici mesi, Sonoma-Cutrer ha chiuso con 84 milioni di dollari di vendite nette.

“Siamo lieti di accogliere Sonoma-Cutrer Vineyards nel portafoglio Duckhorn”, ha affermato Deirdre Mahlan, amministratore delegato e presidente ad interim della società, che aggiunge poi che “Sonoma-Cutrer è un marchio iconico e acclamato con una lunga storia nella produzione di vini eccezionali ed è un’aggiunta perfetta al nostro portafoglio di vini di lusso. Sonoma-Cutrer è tra i marchi più importanti e in rapida crescita nella categoria Chardonnay di lusso”. Per Duckhorn è, quindi, un’occasione per espandere ulteriormente la propria presenza nella fascia di vino premium, acquisendo un ruolo di primo piano nella produzione di Chardonnay, il vitigno a bacca bianca con più successo negli Stati Uniti.

