Contribuire al progresso della società: il motto di illycaffè, tra le World’s Most Ethical Companies

Se c’è una parola chiave per il futuro in ogni settore, è etica. Insieme alla sostenibilità, il comportamento dentro e fuori un’azienda, verso gli altri e l’ambiente che ci circonda, fa la vera differenza. Migliorare la qualità della vita e quella degli stakeholder, è il motto di Illycaffè Spa, brand simbolo del made in Italy e leader mondiale del caffè, tra le World’s Most Ethical Companies 2020, la lista delle migliori aziende etiche al mondo stilata dall’Ethisphere Institute, leader globale nella definizione e sviluppo degli standard etici, per l’ottavo anno consecutivo, e nella quale, non solo è l’unica azienda italiana, ma tra le sole sei del mondo del Food, Beverage and Agriculture, su 132 in totale in 21 Paesi e di 51 settori industriali. “Le aziende che si impegnano e mantengono le promesse in questo ambito anno dopo anno sono quelle che continueranno a crescere all’interno del loro settore”, ha detto l’ad dell’Ethisphere Institute Timothy Erblich.

“Mantenere rigorosamente i più alti standard etici in una struttura aziendale è essenziale non solo per lo sviluppo della propria impresa e dell’intero settore, ma anche per contribuire positivamente al progresso della società in senso globale, alla salute del pianeta e al benessere delle generazioni a venire - sottolinea Andrea Illy, presidente di illycaffè - si tratta di un’ulteriore dimostrazione della coerenza del nostro modello di business e della capacità dei nostri manager di creare un contesto etico, elemento fondamentale per sviluppare un business model sostenibile che generi valore per tutti gli stakeholder”. E per ampliare l’impegno verso la comunità globale del caffè, illycaffè ha lanciato Circolo illy, una piattaforma digitale per gli stakeholder coinvolti nella catena di produzione del caffè - che include tra gli altri produttori, coltivatori, esportatori, agronomi - i quali possono ora avere accesso gratuitamente a informazioni volte a stimolare pratiche di coltivazione sostenibile e contribuire a diffondere la cultura della qualità sostenibile, della collaborazione virtuosa e della crescita.

Copyright © 2000/2020