Coronavirus, Bellanova: “abbiamo chiesto alla Ue la proroga sulle scadenze Pac e Psr”

“Per il sistema imprenditoriale ci sono ripercussioni rilevanti: a soffrire è un intero settore, fino agli agriturismi che hanno visto dimezzare o azzerare prenotazioni peri prossimi mesi. Il che significa anche la ristorazione, parte importante della promozione e valorizzazione dei nostri prodotti. E poi c’è il settore dei freschi, l’ortofrutta, le merci che rischiano di essere bloccate, i lavoratori e le lavoratrici stranieri del settore agricolo rientrati nei loro Paesi. Un raggio che genera enorme insicurezza e ha urgenza di interventi per fronteggiare l’oggi e impedire che la nostra posizione di leader nell’agroalimentare e cibo sia messa in discussione”. Così la Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova commenta i danni che l’emergenza Coronavirus sta causando al comparto agricolo. E se alcune misure per fronteggiare la crisi sono già legge, come “garantire liquidità alle aziende, sostegno ai lavoratori, contrasto alle pratiche e alla concorrenza sleale, sostegno alle aziende agricolo e agrituristiche - aggiunge Bellanova - abbiamo chiesto alla Commissione Europea la proroga sulle scadenze Pac e Psr. E stiamo lavorando sulle prossime misure: interventi all’estero a sostegno del nostro agroalimentare, campagne di comunicazione mirate, sostegno alle grandi fiere. Il nostro è l’unico settore che continua a crescere in maniera considerevole e ad attrarre nuova occupazione in modo consistente: non possiamo permettere che venga scalfito”.

