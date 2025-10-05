Corriere della Sera

Vino italiano, export record … I dazi Usa del 15% sul vino mettono a rischio 300 milioni di ricavi...Nel 2024 l’Italia conferma il primato mondiale del vino: 8,1 miliardi di euro esportati (+5,5% sul 2023) e 21,7 milioni di ettolitri spediti all'estero, primo per volumi e secondo per valore dopo la Francia. I dazi Usa de115% mettono però a rischio oltre 30o milioni di euro di ricavi.
